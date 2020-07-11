COVID-19 может передаваться через импортные продукты: заявление Китая
Правительство Китая обеспокоено тем, что коронавирус (COVID-19) может распространяться через импортную еду.
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Как сообщает AP, после вспышки на крупном оптовом рынке "Синьфади" в Пекине власти начали усиленно проверять все поступления продуктов питания. 10 июля таможенники заявили о приостановке импорта от трех эквадорских производителей креветок, поскольку исследования подтвердили наличие коронавируса в их поставках.
Вирус SARS-CoV-2 обнаружили на внешней упаковке отправления, тогда как во внутренней упаковке и креветках признаков вируса не было. Продукты от трех компаний, полученные после 12 марта, приказали вернуть или уничтожить.
11 июля материковый Китай сообщил о двух новых случаях активной формы COVID-19. При этом оба пациента заразились за рубежом.
В Пекине уже пять дней подряд не выявляют ни одного нового инфицированного. Поэтому людей из высокой группы риска, которые с 11 июня находились на карантине, теперь постепенно освобождают от ограничений. В пятницу 12 пациентов выписали из больницы.
Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в пекинском районе Фэнтай из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке вводили режим военного времени.