COVID-19 может находиться в воздухе несколько часов: ученые назвали опасные места

Коронавирус COVID-19 способен на несколько часов задерживаться в воздухе в общественных местах или помещениях с плохой вентиляцией.

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К такому выводу пришли китайские ученые, проведя исследование в двух больницах Уханя, пишет Daily Mail.

Они обнаружили частицы вируса в туалетах и раздевалках для врачей. При этом пока неизвестно, может ли таким образом заразиться человек.

Ученые выяснили, что в хорошо проветриваемых комнатах или изоляционных палатах количество частиц было совсем небольшим, почти незаметным, однако в общественных туалетах и в помещениях с большим потоком людей, в частности в раздевалках для врачей, его концентрация была более высокой.

Ранее OBOZREVATEL писал, что подобное открытие сделали итальянские ученые, которые обнаружили следы РНК коронавируса COVID-19 в мельчайших частицах атмосферы.

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