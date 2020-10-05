COVID-19 могло заболеть 10% населения Земли, – ВОЗ

Количество подтвержденных случаев коронавируса в мире сильно занижено и не отвечает реальной ситуации. По самым оптимистичным оценкам, им могло заразиться уже 10% населения планеты.

Об этом заявил глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан. Его слова цитирует агентство AP.

Так, специалист отметил, что за все время пандемии примерно один из 10 человек во всем мире мог инфицироваться COVID-19. Со своей стороны издание наводит другие данные, подчеркивая, что этот показатель составляет 760 млн человек.

Отметим, что оценки ВОЗ значительно превышают количество подтвержденных случаев коронавируса в мире. Согласно данным статистического сайта Worldometer, по состоянию на 5 октября на планете выявлено более 35,4 млн заражений коронавирусом. Он унес жизни свыше 1 миллиона людей, однако 26,6 млн жителей планеты смогли побороть болезнь.

Райан пояснил, что показатели различаются в городских и сельских местностях, а также в различных группах.

"Но в конечном итоге это означает, что подавляющее большинство населения мира остается в опасности", – заявил он.

В мире выявлено более 35,4 млн случаев коронавируса. Worldometer

Как сообщал OBOZREVATEL, столицу Франции Париж и ее пригороды обозначили как зону максимальной опасности из-за распространения COVID-19. В связи с этим в регионе на две недели ужесточили некоторые карантинные ограничения.