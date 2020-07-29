COVID-19 мог перейти к человеку еще в 2012 году: появились доказательства

Ученые выяснили, что вирус, похожий на SARS-CoV-2, мог быть найден еще в 2012 году: им могли заразится шесть шахтеров, трое из которых умерли.

К такому выводу пришли ученые Джонатан Лэтэм и Эллисон Уилсон, – участники независимого проекта Bioscience Resource Project, созданного для агрегации научной информации, которые провели соответствующее исследование, передают "Известия". Ученые взяли за основу магистерскую работу Ли Сюя (Li Xue) из Медицинского университета Кунь Мина (Kun Ming Medical University), которую они перевели с китайского на английский язык.

Диссертация описывает шесть случаев развития пневмонии неизвестного происхождения. Все симптомы совпадают с COVID-19 – сухой кашель, дыхательная недостаточность, ОРДС (острый респираторный дистресс-синдром. – Ред.), повышенное тромбообразование и т. д.

В своей работе ученый сделал вывод: "В Институте зоологии Кунь Мин мы подтвердили, что шесть пациентов подверглись воздействию вируса китайской рыжей подковообразной летучей мыши".

В свою очередь, Лэтэм и Эллисон заявили, что в организмах шахтеров был вирус, который позже превратился в SARS-CoV-2.

"Во-первых, мы предполагаем, что в организмах шахтеров RaTG13 (самый генетический близкий к новому коронавирусу образец, найденный к настоящему времени) или очень похожий вирус превратился в SARS-CoV-2, необычно патогенный коронавирус, высоко адаптированный для человека. Во-вторых, лаборатория Ши (Ши Чженли – сотрудник Института вирусологии Уханя) использовала медицинские образцы, взятые у шахтеров. Именно этот адаптированный к человеку вирус, теперь известный как SARS-CoV-2, сбежал из Уханьской лаборатории в 2019 году", – сказано в выводах ученых.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые проследили путь развития коронавируса и выяснили, что он никем не замеченный десятилетиями мог переноситься летучими мышами.