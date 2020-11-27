Лукашенко в больнице Минска сказал больному с COVID-19, что "такие протестовать не будут". Видео

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко 27 ноября посетил 6-ю больницу Минска, где пообщался с инфицированными COVID-19 пациентами.

Фото политика в медучреждении, а также видео разговора Лукашенко с больными опубликовал "Пул Первого" в Telegram (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Врачи показали Лукашенко снимки легких после коронавируса Telegram / Пул Первого

На записи видно, что Лукашенко сидел на кровати инфицированного и держал свою руку на его спине. Пациенты в это время лежали на животе (очевидно, чтобы облегчить дыхание).

Один из медиков сказал, что им надо работать (начало разговора на видео не попало). В ответ политик пошутил: "Так забастовка, чего вы! Побудьте". Какой-то мужчина ответил, что они забастовок "не понимают".

"Я говорю: люди которые переболели, они уже никогда бастовать не будут", – сказал Лукашенко.

Лукашенко в минской больнице Telegram / Пул Первого

Лукашенко в палате Telegram / Пул Первого

Портал TUT.BY отметил, что ранее политик в маске не появлялся. Однако, в больнице он несколько раз пренебрег правилами ношения повязки: сдвинул ее на подбородок, а после вернул на место, касаясь передней поверхности необработанными антисептиком руками.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что заразился коронавирусом, но перенес болезнь "на ногах".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко недавно заявил, что нынешнюю Конституцию Беларуси "нельзя отдавать незнакомому президенту".

После выборов президента в Беларуси начались массовые протесты против результатов, а большинство стран мира не признали легитимность Лукашенко на посту главы государства.