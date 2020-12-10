Канада одобрила вакцину против COVID-19 и назвала ее безопасной
В Канаде одобрили вакцину против COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech и разрешили применять ее на территории страны.
Федеральное агентство здравоохранения заявило, что после "всеобъемлющего независимого рассмотрения данных" пришло к выводу: "вакцина Pfizer-BioNTech соответствует обязательным требованиям ведомства для использования в Канаде в плане безопасности, эффективности и качества", передает CTV News.
Страна надеется получить первые партии препарата в понедельник, 14 декабря. Вакцинацию в этом случае могут начать уже в средине недели.
Медики уверяют, что процесс оценки вакцины был надежным. Согласно контракту, компании-разработчики продолжат предоставлять информацию о препарате канадским властям.
Ранее вице-президент по вопросам логистики и операционной деятельности Агентства общественного здоровья Канады Дени Фортен рассказал, что в страну в тестовом режиме направили термоконтейнеры, которыми впоследствии планируют транспортировать вакцину. Внутри находится датчики температуры, ведущие постоянную запись. Это поможет проанализировать, какими были температурные условия во время всего путешествия, передает "Укринформ". Также в стране продолжают обучать персонал, который будет обслуживать груз.
По данным статистического сайта Worldometers, в Канаде на 9 декабря зафиксировали 433 242 случаев коронавируса, летальных – 12 954. Заболеваемость в стране растет:
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