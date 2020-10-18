Израиль решился ослабить карантин после месяца локдауна

Дарья Дурова Мир 01:38, 19.10.2020

Израиль после почти месяца локдауна в воскресенье, 18 октября, начал ослаблять карантин.

Как заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, в этот раз отмена ограничений будет постепенной, передает израильское издание Times of Israel.

На данном этапе израильтянам позволили отдаляться от своего жилища больше чем на 1 километр, а также посещать чужие дома. Разрешается проведение собраний с соблюдением ограничений – до 10 человек в помещении и до 20 на открытом воздухе.

Власти разрешили работу детских садов. Рестораны смогут подавать блюда на вынос. Также разрешается посещать пляжи и национальные парки.

"В этот раз мы выйдем из [локдауна] осторожно, согласно с планом, изложенным экспертами Министерства охраны здоровья. Если все будут придерживаться правил, я уверен, что это сработает", – подчеркнул Нетаньяху.

Статистика COVID-19 в Израиле на 18 октября
worldometers.info
Новые зарегистрированные случаи за день
worldometers.info
Динамика летальных случаев, подтвержденных в Израиле за день
worldometers.info

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Израиля приняли решение восстановить международное авиасообщение в полночь с 15 на 16 октября после длительного перерыва из-за карантина COVID-19.

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Мир

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