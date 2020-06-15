COVID-19 из Пекина более заразный, чем уханьский: ученый из Китая пояснил разницу

Коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке в Пекине, более заразен чем тот, который был найден в Ухане (Китай).

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Как пишет РИА "Новости", об этом рассказал профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю. Он пояснил, что COVID-19 мутирует и его характеристики меняются.

"В процессе эволюции инфективность вируса может усиливаться, а может ослабевать. Но я считаю, что обнаруженный на рынке "Синьфади" коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке "Хуанань" в Ухане", – сказал Чжаньцю.

В Пекине, как отметил эксперт, уже установилась высокая летняя температура, что не способствует распространению заболевания. Кроме того, в Китае разработаны эффективные защитные механизмы.

Из-за этого ситуация с распространением новой мутации COVID-19 не критична. В Ухане эпидемия была зимой, когда условия способствуют распространению вируса. Также в Ухане было много пациентов, которые не имели истории контактов с рынком морепродуктов, в то время как сейчас в Пекине все случаи связаны с рынком "Синьфади", добавил Чжаньцю.

Вместе с тем он признал, что появление новых вспышек и штаммов вируса осложняет исследования и разработку вакцин.

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