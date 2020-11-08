Как весной: больницы в Италии снова переполнены больными COVID-19. Опубликованы фото

В Италии из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19 и большого количества госпитализированных перегружена система больниц.

Так, в некоторых медучреждениях пациенты получают кислородную терапию прямо в коридоре, поскольку в стране не хватает больничных коек. Об этом сообщило издание Daily Mail.

В сети также появились фото из переполненной больницы в регионе Пьемонт на северо-западе страны.

Из-за второй волны инфекции власти поделили страну на три зоны карантина в зависимости от ситуации с коронавирусом. Там, где статистика самая высокая, введено жесткие ограничения.

В то же время Италия одобрила новый пакет помощи, чтобы смягчить удар по экономике от карантина. Меры, согласованные властями, оцениваются в 2,9 миллиарда евро (3,4 миллиарда долларов).

Пакет откладывает некоторые налоговые выплаты, увеличивает трансферты предприятиям, работающим в регионах, классифицированных как "красные" или "оранжевые", которые подверглись строжайшим ограничениям. Также предусмотрены средства на уход за ребенком или отпуск по работе для родителей, которые не могут работать удаленно.

Отметим, в Италии 7 ноября зарегистрировали 39 811 новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким показателем в стране.

8 ноября общее количество заболевших итальянцев выросло на 32 616.

Всего в стране зафикировано 935 104 случаев COVID-19, среди которых летальных 41 394.

Как писал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый декрет с правилами социального поведения для ограничения пандемии COVID-19, согласно которому вводится комендантский час и деление страны на три карантинные зоны.