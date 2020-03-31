В Великобритании около 60% тяжелых случаев коронавируса припадает на пациентов после 60 лет, однако вследствие новой болезни умирают и молодые.

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Как пишет Daily Mail, по состоянию на 31 марта самой молодой жертвой COVID-19 в стране стал 18-летний.

"Растет количество людей в возрасте до 40 лет, которые становятся жертвами этой болезни, многие из которых были здоровы до начала пандемии", – отметили журналисты.

Коронавирус в Британии Коллаж

Согласно статистике Центра интенсивной терапии и национального аудита и исследований, по состоянию на 26 марта менее 10% пациентов с тяжелой формой COVID-19 были моложе 40 лет.

Кроме того, на текущей неделе в восточном районе Лондона запланировано открытие больницы NHS Nightingale London, сфокусированной на лечении молодых пациентов с коронавирусом. Временное медучреждение рассчитано на 4000 коек и будет принимать пациентов со всего города.

Daily Mail

Средний возраст для поступления с COVID-19 в больницу в критическом состоянии в Британии (по состоянию на прошлый четверг) составлял 64 года.

Первым британцем, который заразился коронавирусом, был 25-летний эмигрант из Северного Уэльса Коннор Рид.

Коннор Рид Daily Mail

В Daily Mail рассказали истории некоторых молодых пациентов, трагически погибших от коронавируса.

Пуджа Шарма, 33

Фармацевтка Пуджа Шарма работала в Истборнской районной больнице. Она умерла 26 марта.

Отец девушки, Судхир Шарма, сотрудник иммиграционной службы в аэропорту Хитроу, умер от COVID-19 накануне.

Пуджа Шарма Daily Mail

Пуджа Шарма с отцом Daily Mail

Адам Харкинс-Салливан, 28

Адам – художник и декоратор из северного Лондона, отец семилетнего мальчика. Был помещен в больницу Университетского колледжа с пневмонией на прошлой неделе. Он умер после того, как его поместили в индуцированную кому.

"Мы все просто в шоке, потому что он был молодым человеком... Он попал в больницу с вирусной пневмонией, но кроме этого он был здоров.

Люди должны начать воспринимать это всерьез. Многие думают, что это болезнь стариков, но посмотрите, что случилось с Адамом", – сказала мать погибшего Джекки Харкинс.

Адам Харкинс-Салливан Daily Mail

Стивен Дик, 37

Заместитель посла Великобритании в Венгрии Стивен Дик скончался 24 марта.

Его родители Стивен и Кэрол Дик заявили: "Стивен был очень любимым сыном, внуком и племянником. Он был добрым, веселым и щедрым.

Он всегда мечтал работать в министерстве иностранных дел и по делам Содружества, и он был очень счастлив представлять нашу страну за рубежом.

Мы опустошены его потерей и просим уединения в это трагическое время".

Дипломат начал свою карьеру в 2005 году в Банке Шотландии в качестве стажера, где проработал три года, а затем перешел в Миграционное управление Министерства иностранных дел и по делам Содружества.

Стивен Дик Daily Mail

Карта распространения COVID-19 в мире:

Как писал OBOZREVATEL, в Украине количество молодых людей (от 31 до 40 лет), инфицированных коронавирусом, больше, чем пожилых.

Заведующая лабораторией гриппа Института эпидемиологии Алла Мироненко пояснила, что молодая возрастная группа больше всех путешествовала по пораженным странам или находилась там на заработках.

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