COVID-19 инфицированы около 15 млн по всему миру: статистика на 21 июля. Постоянно обновляется

Карина Бондаренко Мир 07:39, 21.07.2020 Обновлено: 07:39, 21.07.2020

По состоянию на вторник, 21 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились около 15 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено 205 348 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 62 тыс., Индии – 36 тыс., а также Бразилии – 21 тыс.

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Коронавирусом в мире заразились около 15 млн человек
(worldometers.info)
Статистика по заболеваемости COVID-19 в мире
(worldometers.info)

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • COVID-19 в Украине заразилось 59 493 человека. Умерли 1498 пациентов, выздоровели – 31439.

  • Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 3,9 млн), Бразилия (более 2,1 млн) и Индия (более 1 млн).

  • В Великобритании сообщили об успешности первых испытаний на людях новой вакцины от COVID-19, которую разработали в Оксфордском университете и в компании AstraZeneca.

Карта распространения коронавируса в Украине
(covid19.rnbo.gov.ua)
Антирейтинг областей Украины по коронавирусу
(covid19.rnbo.gov.ua)

Главное за 21 июля:

07:33 – Министр образования Бразилии Милтон Рибейру и министр по гражданским правам Оникс Лоренцони заразились коронавирусом. Об этом политики сообщили на своих страницах в Twitter.

07:15 – Чрезмерный отдых на солнце опасен с точки зрения COVID-19.

05:30 – Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что карантинные ограничения могут помочь уменьшить количество случаев передачи коронавирусной инфекции, но не остановят пандемию.

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