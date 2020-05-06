Пандемия коронавируса COVID-19 поразила США сильнее, чем атака на Перл-Харбор во время Второй мировой войны и теракты 11 сентября 2001 года.

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Такое заявление в среду, 6 мая, в ходе пресс-конференции в Белом доме сделал американский президент Дональд Трамп, передает AFP. Он отметил, что "подобной атаки никогда не было".

Дональд Трамп Коллаж

"Мы пережили худшую атаку, которая когда-либо была в нашей стране. Это хуже, чем Перл-Харбор. Это хуже, чем [атака на] Всемирный торговый центр", – сказал глава страны о COVID-19, добавив, что этого не должно было произойти.

Добавим: США остаются лидером среди стран по числу инфицированных COVID-19 и погибших.

По данным на вечер 6 мая в Америке зафиксировано более 1,25 млн случаев заболевания, среди которых более 73 тысяч летальные.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как писал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, активно мутирует, адаптируясь к новым носителям.

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