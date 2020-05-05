COVID-19 был в декабре: итальянка рассказала, как пережила болезнь до начала пандемии

Итальянка Сильвия Барбагалло заразилась COVID-19 еще в декабре, когда мир еще не был охвачен пандемией коронавируса.

Как пишет la Repubblica, женщина впервые почувствовала себя плохо 24 декабря после возвращения из Африки.

"Очень сильная лихорадка, с пневмонией, которую я лечила парацетамолом и кортизоном. Это был очень сильный грипп, сказал мне врач. Это был декабрь, и никто с нами еще не говорил о коронавирусе", – вспоминала она.

COVID-19 в Италии

Но в марте из-за COVID-19 в Италии был объявлен карантин, но к тому времени Барбагалло уже выздоровела.

"Мы закрылись в доме, как и все итальянцы. Но у моего 17-летнего сына была очень сильная лихорадка. В тот момент мы решили всей семьей провести тесты на COVID-19. Результат показал, что у меня есть антитела вируса, которые говорят о том, что я давно была заражена", – сказала итальянка.

Женщина предположила, что заразилась в Африке на пути в Танзанию, где частично проживают китайцы, с которыми она летела на самолете. Также она считает, что зараженных COVID-19 в Италии было гораздо больше, чем в официальной статистике.

"Данные, которые мы получали в течение двух месяцев, ненадежны или дают неполное представление о сложном сценарии. Если бы мы знали об этом вирусе за несколько месяцев раньше, то могли бы избежать трагедии", – добавила Барбагалло.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии с 4 мая начала действовать вторая фаза смягчения карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.