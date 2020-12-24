Албания запретила выходить из дома в новогоднюю ночь из-за COVID-19

Карантинные ограничения в Албании усилят на время зимних праздников, в частности – расширят комендантский час.

Об этом пишет газета Koha Jonе, ссылаясь на главу министерства здравоохранения страны Огерту Манастирлиу. Таким образом, в Рождество и новогоднюю ночь все заведения будут закрыты, а граждане не смогут выйти из дома без серьезной причины. Против более жесткого карантина уже выступила часть предпринимателей.

Правительство объявило, что с 24 декабря до 4 января запрет на выход из дома будет действовать с 20:30 до 6:00 (сейчас комендантское время в Албании – с 22:00 до 6:00).

Покидать свои жилища в это время можно только из-за работы или по состоянию здоровья. Во время комендантского часа также будут закрыты заведения общепита и клубы.

"Мы очень хорошо понимаем, что в рождественскую и новогоднюю ночь хотим быть все вместе в атмосфере праздничной нормальности. Но это необычный год, и заканчивается он тоже необычно", – сказала Огерта Манастирлиу.

Добавим, по состоянию на 23 декабря в Албании зафиксировали 54 317 случаев COVID-19 (летальных – 1 117).

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