Coca Cola присоединилась к бойкоту Facebook и других соцсетей из-за расизма

Coca Cola присоединилась к бойкоту Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и других социальных сетей, обвиняемых в недостаточных усилиях по борьбе с наличием ненавистнического и расистского контента на своих платформах.

Как пишет La Repubblica, американский гигант заявил, что прекратит всю свою цифровую рекламу, по крайней мере, на месяц, начиная с 1 июля.

Coca Cola решила не рекламировать свою продукцию в соцсетях, потому что они не противодействуют расизму своих пользователей.

"В мире нет места расизму и нет места расизму в социальных сетях", – заявил президент и исполнительный директор компании Джеймс Куинси.

Он призвал соцсети к большей надежности и прозрачности.

Ранее к бойкоту под лозунгом Stop Hate for Profit ("Остановите получение прибыли за ненависть") присоединились такие компании как Honda, Unilever, Verizon, Patagonia, North Face и другие.

Facebook признал, что его модерация не является совершенной, но утверждает, что добился значительного прогресса в удалении несоответствующего контента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее немецкая автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с российской телеведущей Ксенией Собчак из-за расизма.