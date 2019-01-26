ЧВК ''Вагнера'' в Венесуэле: в России ''слили'' наемников Путина для Мадуро

Глава комитета Общероссийского офицерского собрания, атаман казачьего общества "Ховрино" Евгений Шабаев раскрыл источник информации о российских наемниках ЧВК "Вагнера", которых отправили в Венесуэлу на помощь свергнутому президенту Николасу Мадуро.

"Один из ребят, который занимается охраной первых лиц в данных структурах частных военных компаний, для подстраховки обратился ко мне, сказал, что поступил срочный заказ, по которому нужно набрать группу и выехать — куда, он не знал. Это было в понедельник, 21 числа. 22 числа отзвонилась его родственница и подтвердила факт, что они [бойцы] прибыли в Гавану и их сажают на рейс. Попросила меня через мои связи в международных журналистских кругах выяснить, куда дальше их потом перебросят", — рассказал Шабаев в комментарии РБК.

С этой информацией он обратился в Reuters, чтобы узнать, куда отправили наемников и где они могут в дальнейшем оказаться. "И вчера увидел сообщение о том, что подтвердились факты, что они находятся в Венесуэле и что они видели российских граждан при работе уже непосредственно у Мадуро", — добавил он.

По его словам, российских наемников отправили в Венесуэлу на двух чартерных рейсах. При этом точное их число Шабаев не назвал, однако ранее была информация, что их может быть около 400 человек.

Евгений Шабаев РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, масштабные протесты охватили столицу Венесуэлы 23 января. Против Мадуро вышли тысячи граждан, на улицах города начались столкновения с силовиками, которые закончились человеческими жертвами.

В тот же день лидер оппозиции и глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом вместо Мадуро. Президент США подержал его и признал новым лидером государства. Вскоре на аналогичный шаг пошли еще 9 стран.

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