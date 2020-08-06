В России выдали "сенсацию" о запуске спецслужбами Украины "вагнеровцев" в Беларусь

Пропагандисты РФ распространили версию о том, что российских наемников ЧВК "Вагнера", пойманных в Беларуси, якобы "подставили" спецслужбы Украины.

Соответствующий материал вышел на сайте "Комсомольской правды". Корреспондент издания ссылается на "источник в российских спецслужбах" и пишет, что ему стали известны "сенсационные подробности того, как шпионы незалежной попытались поссорить Беларусь и Россию".

Пропагандистские лозунги не подкрепляются какими-то официальными фактами. В материале также есть ссылка на "комплексную проверку российских правоохранительных органов", какую именно – не уточняется.

Издание утверждает, что "вагнеровцев", при чем якобы бывших, специально вербовали "для охраны нефтяных объектов в Сирии". Наемников, среди которых были и те, которые воевали на Донбассе, якобы обзванивал "некий Сергей Петрович". Он использовал виртуальный номер, который невозможно отследить.

РосСМИ пишет, что на работу согласились многие "ветераны Донбасса" – то есть боевики, которые воевали на стороне "Л/ДНР". В частности, Артем Миляев (позывной "Шаман"), который "вызвался помочь рекрутировать группу".

"Четыре отряда должны были выдвигаться в Минск 24 июля, 26 июля, 4 августа и 6 августа... По словам нашего источника в российских спецслужбах, услуги "Шамана" по рекрутингу были оценены в 14 тысяч долларов, которые были положены на его счет через банкомат неизвестным человеком с бородой", – пишет издание.

Корреспондент заявил, что в первой "партии" наемников "были преимущественно люди, имевшие раньше украинское гражданство и повоевавшие на Донбассе".

Пропагандисты при этом заявили, что к покупке билетов для ЧВК якобы причастны две украинские фирмы, львовская и киевская. Однако, как пишет "КП", военные сами порвали свои билеты, уничтожив доказательства.

"Порвав билеты, россияне тем самым уничтожали важные улики, ниточка от которых привела бы во Львов и Киев, куда-нибудь к зданию СБУ", – выдали фейк пропагандисты.

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