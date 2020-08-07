В России выдали "сенсацию" о запуске спецслужбами Украины "вагнеровцев" в Беларусь

Задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси. UA.News
Пропагандисты РФ распространили версию о том, что российских наемников ЧВК "Вагнера", пойманных в Беларуси, якобы "подставили" спецслужбы Украины.
Соответствующий материал вышел на сайте "Комсомольской правды". Корреспондент издания ссылается на "источник в российских спецслужбах" и пишет, что ему стали известны "сенсационные подробности того, как шпионы незалежной попытались поссорить Беларусь и Россию".
Пропагандистские лозунги не подкрепляются какими-то официальными фактами. В материале также есть ссылка на "комплексную проверку российских правоохранительных органов", какую именно – не уточняется.
Издание утверждает, что "вагнеровцев", при чем якобы бывших, специально вербовали "для охраны нефтяных объектов в Сирии". Наемников, среди которых были и те, которые воевали на Донбассе, якобы обзванивал "некий Сергей Петрович". Он использовал виртуальный номер, который невозможно отследить.
РосСМИ пишет, что на работу согласились многие "ветераны Донбасса" – то есть боевики, которые воевали на стороне "Л/ДНР". В частности, Артем Миляев (позывной "Шаман"), который "вызвался помочь рекрутировать группу".
"Четыре отряда должны были выдвигаться в Минск 24 июля, 26 июля, 4 августа и 6 августа... По словам нашего источника в российских спецслужбах, услуги "Шамана" по рекрутингу были оценены в 14 тысяч долларов, которые были положены на его счет через банкомат неизвестным человеком с бородой", – пишет издание.
Корреспондент заявил, что в первой "партии" наемников "были преимущественно люди, имевшие раньше украинское гражданство и повоевавшие на Донбассе".
Пропагандисты при этом заявили, что к покупке билетов для ЧВК якобы причастны две украинские фирмы, львовская и киевская. Однако, как пишет "КП", военные сами порвали свои билеты, уничтожив доказательства.
"Порвав билеты, россияне тем самым уничтожали важные улики, ниточка от которых привела бы во Львов и Киев, куда-нибудь к зданию СБУ", – выдали фейк пропагандисты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными боевиками ЧВК Вагнера.
При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока власти Беларуси не подтвердили согласие на передачу наемников, которые воевали на Донбассе.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Лукашенко, во время которого обсудили задержанных 29 июля вагнеровцев.