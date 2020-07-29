Беларусь усилила границы из-за ЧВК "Вагнера": в Минске заметили военную технику
Беларусь после задержания наемников российской частной военной компании "Вагнер" решила усилить свои границы.
Такое решение приняли на экстренном заседании СНБО Беларуси в среду, 29 июля, передает БелТА. В это же время пользователи сети начали публиковать видео военной техники в Минске. Как раз возле столицы были задержаны 32 боевика (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Президент страны Александр Лукашенко на совещании поставил ряд задач для оборонного блока. В частности, Государственный пограничный комитет должен усилить оперативное прикрытие госграниц.
"Касается это и границы с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, обнаружения лиц, пересекающих государственную границу, в частности на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены", – заявил генеральный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков.
Кроме того, Лукашенко заявил о важности безопасности на массовых мероприятиях, включая связанных с избирательной кампанией.
"За усиление контроля за допуском к местам проведения мероприятий, обеспечение безопасности, проверки людей. Потому что за организационной структурой у задержанных людей четко можно проследить определенные направления – снайперы, подрывники, айтишники. Учитывая это, будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности", – сообщил Равков.
Telegram-канал NEXTA Live пишет, что под Минском, а также в самом городе 29 июля жители заметили активное передвижение военных.
На автомобилях сопровождения были номера Витебской области, где дислоцируется, например, воздушно-десантная бригада. Кроме того, на трассе М1 военные установили палатки, предварительно, для учений.
По данным журналистов, по всей территории страны перебрасывают внутренние войска, десантников и пограничников.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 боевиков российской ПВК Вагнера.
Всего в страну прибыли более 200 наемников якобы для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Позже выяснилось, что среди задержанных "вагнеровцев" – много террористов "Л/ДНР", которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".