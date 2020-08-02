Лукашенко знал о "вагнеровцах" в Беларуси, – генерал СБУ

Президент Александр Лукашенко мог знать о перемещении боевиков ЧВК "Вагнера" через территорию Беларуси.

Такое мнение высказал бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор Виктор Ягун в интервью OBOZREVATEL. "Он мог подготовиться к проведению акции и в какой-то момент взять "вагнеровцев" и использовать втемную, для себя", – считает военный.

Он напомнил, что задержанные в Беларуси боевики ЧВК якобы имели контракт на охрану нефтяных объектов Правительства национального согласия в Ливии, куда россияне должны были попасть через Турцию.

Однако, слить эту информацию в сеть могла Россия, чтобы "прикрыть" своих военных наемников. Ссылаясь на Следственный комитет РБ, Ягун отметил: задержанные в Минске россияне заявили, что собирались лететь в Венесуэлу, Турцию, Сирию и на Кубу.

"Задержанные были допрошены с участием защиты, "их показания непоследовательные, а цели пребывания в Беларуси противоречивые", – подчеркнул Ягун.

Он заявил, что контракт об охранном заказе частной военной компании появился в сети "в рамках специальной операции спецслужб Московии по прикрытию задержанных боевиков".

"Возникает риторический вопрос, если боевики Вагнера воевали на стороне так называемой Ливийской национальной армии и к ним есть вопросы у спецслужб Турции, то с какой стати с ними подписан контракт Правительством национального согласия и они собирались лететь в Триполи через Стамбул? Они что, совсем безбашенные?" – спросил генерал-майор.

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