Арест боевиков ЧВК “Вагнер” в Беларуси поставил Россию в очень неудобное положение. Ведь теперь Кремлю и подконтрольным ему ресурсам не просто приходится оправдываться за присутствие боевиков в соседней “братской” и “союзной” стране, но и переживать за то, чтобы эти “солдаты удачи” не заговорили.

И традиционно, российская пропаганда старается максимально нивелировать не только значение данного ареста в международном масштабе, но и заполнить информационное пространство абсолютно ложными версиями, которые, благодаря своей абсурдности, ставят пропагандистов в ещё более неудобное положение.

Прежде всего, хочу напомнить, что когда появилась первая информация о захвате в Беларуси иностранной ЧВК, то российские информационные площадки “серого сегмента” стали распространять первый вброс, что это украинские наёмники.

Разумеется, данный фейк тут же был обнулён, после того как в сети стали публиковаться российские паспорта арестованных. Тогда стал использоваться нарратив полёта этих бравых бойцов через Беларусь в Судан. Но, если посмотреть расписание рейсов из Беларуси, то вы Судана там не найдёте, поскольку это авиасообщение отсутствует!

Таким образом, наши гибридные графоманы информационного фронта опростоволосились два раза подряд, но им тут же спустили наспех склеенную третью методичку, причем подтвержденную словами официального лица.

Так, посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев назвал россиян, задержанных накануне в РФ, опоздавшими на рейс в другую страну… в Турцию!

Конечно, когда с украинскими ЧВК, а потом с Суданом господа конспираторы провалились с треском, они решили использовать вариант со Стамбулом, куда из Минска ходят регулярные рейсы. Но, задумайтесь на секундочку над самим контекстом заявления… Три десятка российских наёмников ЧВК “Вагнер”, с которыми Турция воюет в Сирии и Ливии, направляются в Стамбул для… А собственно для чего? Для прогулок по историческому центру? Для посещения легендарного базара и покупок сувениров и ковров?

Не знаю, думали ли гибридные графоманы, набирающие методички на скорую руку, о логике и последствиях, но последнее заявление Дмитрия Мезенцева отнюдь не отвело подозрений от незадачливых “туристов”, а более того, резко заставило напрячься Анкару.

Но, как я и говорил выше, для Кремля сейчас жизненно важно как можно скорее, всеми правдами и неправдами вытащить своих диверсантов из Беларуси. Ведь со временем, не смотря на подготовку и выдержку, но пленные… арестованные начинают давать показания. А в случае с нынешними кадрами, это не только показания о том, какова их роль была в готовящемся перевороте в Беларуси, но и о преступлениях РФ в тех странах, в которых присутствует ЧВК “Вагнер”.

В настоящее время в отношении ЧВК “Вагнер” ведётся расследование относительно преступлений, которые были совершены наёмниками военного преступника Халифы Хафтара в Ливии. В значительной части преступлений обвиняются и наёмники российской ЧВК “Вагнер”. Глава МВД Ливии Али Башага буквально месяц назад обратился к странам Европейского Союза с просьбой внести ЧВК “Вагнер” в список спонсоров терроризма.

Так же, Африканское командование США (AFRICOM) отмечало, что располагает доказательствами совершения российской ЧВК “Вагнер” действий ставивших под угрозу жизнь ни в чем не повинных ливийцев. По заявлениям генерал-майора корпуса морской пехоты США Брэдфорда Геринга, директор по операциям Африканского командования США, группа “Вагнера” несет ответственность за ненужные страдания и гибель ни в чем не повинных гражданских лиц.

Да и массовые захоронения ливийцев, в местах размещения боевиков ЧВК “Вагнер”, заставляют задаться вопросом о том, насколько соблюдались все мыслимыми и немыслимые конвенции российскими наёмниками, в ходе данного конфликта.

А потому, России крайне не выгодно, чтобы международные следственные органы обратили внимание на этих задержанных, которые могут стать свидетелями не только в деле о провалившемся в РБ перевороте, но и оказаться на скамье международного суда. Главное только чтобы неповоротливая и аморфная европейская судебная система не упустила своего шанса, ведь, как известно, кто много говорит, тот может из-за своей говорливости подхватить молекулу некой фторфосфорорганики…