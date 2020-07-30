Появилось видео диалога задержанного в Беларуси "вагнеровца" и силовика: россиянина поставили на место

Во время операции по поимке членов частной военной компании "Вагнер" в Беларуси один из наемников спросил у силовиков, знают ли они, что задерживают граждан России.

Этот момент попал на видео задержания. Роликом поделился Telegram-канал "Украинский Диалог".

"А вы же в курсе, что мы из России?" – задал вопрос лежащий на полу боевик. "А вы же в курсе, что вы на территории Беларуси?" – ответил правоохранитель.

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