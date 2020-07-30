Появилось видео диалога задержанного в Беларуси "вагнеровца" и силовика: россиянина поставили на место
Появилось видео задержания ЧВК "Вагнера" в Беларуси. Руна
Во время операции по поимке членов частной военной компании "Вагнер" в Беларуси один из наемников спросил у силовиков, знают ли они, что задерживают граждан России.
Этот момент попал на видео задержания. Роликом поделился Telegram-канал "Украинский Диалог".
"А вы же в курсе, что мы из России?" – задал вопрос лежащий на полу боевик. "А вы же в курсе, что вы на территории Беларуси?" – ответил правоохранитель.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 боевика российской ЧВК Вагнера.
Всего в страну прибыли более 200 наемников, якобы для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Выяснилось, что среди задержанных "вагнеровцев" – много террористов "Л/ДНР", которые внесены в базу "Миротворца".
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал срочное совещание с членами Совета безопасности. Глава государства отметил, что россияне уже начали реагировать и оправдываться.
По словам госсекретаря Совбеза Беларуси Андрея Равкова, до 200 боевиков находилось на территории страны, 33 задержаны, сейчас идут поиски остальных.
В Министерстве иностранных дел заявили, что некоторые из задержанных боевиков групы "Вагнера" имеют украинское гражданство.
Администрация президента России не признает украинское гражданство задержанных.
Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на выдаче "вагнеровцев", воевавших на Донбассе.