"Чужими руками": эксперт раскрыл цель Трампа в Сирии

Американский лидер Дональд Трамп хочет закрепить присутствие США в Сирии и найти союзников, чтобы извлечь из ситуации максимальную пользу "чужими руками".

Об этом идет речь в блоге военного эксперта Николая Сунгуровского на "Обозревателе". Отмечается, что Трамп хочет заменить американских военных на арабских.

"У Саудовской Аравии там есть свои интересы, поскольку в Сирии присутствует Иран - это их давний соперник в региональных вопросах, и Саудовская Аравия не прочь заручиться чьей-то поддержкой, чтобы повысить свой региональный вес. В этом смысле их интересы могут совпасть", - считает Сунгуровский.

"Цель Трампа в Сирии - закрепить свое присутствие. Особенно если эта часть достаточно перспективна в смысле нефтедобычи, путей транспортировки нефти и газа, то контроль над такими территориями он всегда считал перспективными и с политической, и с экономической точки зрения. Т.е. минимальное присутствие и при этом максимальное решение вопросов чужими руками", - написал эксперт.

Он добавил, что спрогнозировать развитие дальнейших событий в Сирии достаточно трудно.

"Все настолько ситуативно, что от каждого шага будет зависеть не только дальнейшая тактика, но и стратегия решения вопросов", - отметил Сунгуровский.

Как писал "Обозреватель", Трамп хотел атаковать в Сирии объекты России.