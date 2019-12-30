Главная Новости
30 декабря • обновлено в 06:25
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Чувствую себя совершенным": мужчина родил ребенка от женщины

551
Читать материал на украинском

В Британии 39-летний мужчина-трансгендер родил ребенка с помощью донорской спермы женщины-трансгендера.

Британский свадебный фотограф Рувим Шарп сменил пол 12 лет назад, превратившись из женщины в мужчину. При этом у бывшей женщины остались матка и яичники, передает Mirror (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Шесть лет назад он прекратил принимать тестостерон и нашел донора спермы в соцсетях. Им оказалась женщина-трансгендер, у которой сохранились мужские половые органы. С помощью медиков Рувим забеременел. Роды прошли успешно, а малышу, которого назвали Джейми, уже три месяца.

Новости
"Мы не были знакомы лично": Галкин рассказал, кто родил им с Пугачевой детей

Мужчина родил ребенка от женщины

Мужчина родил ребенка от женщины

Mirror

"Потребовалось шесть лет, чтобы достичь этого, но теперь у нас на руках ребенок. Это и была конечная цель. Я, наконец, чувствую себя совершенным", — заявил Рувим.

"Чувствую себя совершенным": мужчина родил ребенка от женщины

Mirror

"Чувствую себя совершенным": мужчина родил ребенка от женщины

news.sky.com

"Чувствую себя совершенным": мужчина родил ребенка от женщины

news.sky.com

Ранее OBOZREVATEL писал, что известная топ-модель Тина Кунаки, которая недавно родила ребенка, взбудоражила поклонников серией пляжных фото.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Карина Бондаренко
Тег
беременность
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги