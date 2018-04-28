Ким чен Ын.

Зрада и Перемога исторического события.

Мы действительно стали свидетелями эпохального события исторического масштаба, в котором лидер одной из самых страшных диктатур Мира впервые перешагнул поребрик, разделяющий его мирок и цивилизацию.

На этом Перемога закончилась.

Теперь про Зраду.

Во первых, я этим падлам никому не верю. Ни Путину, ни Киму.

Напомню, что пухлый ублюдок расстрелял своего дядю из зенитки. КНДР - страна где людей убивали десятками тысяч. Голод, нищета, оголтелая пропаганда, публичные казни.

Если КГБ или Диктатура заключают с кем-то договор о Мире, значит они тянут время и готовятся. Для них эти бумажки ничего не значат.

Со стороны РФ ни одного осуждающего заявления.

Новости Путин твердо решил занять место Ким Чен Ына

Дальше больше.

Заявления Трампа о дружке Ыне и желание решить Корейский вопрос и войти в историю сыграет злую шутку со всеми нами.

Поверить, что чувак мочил и мучал живьем людей, травил ядами родственников заграницей и даже пытал студента из США, а потом он вдруг такой решил быть за МИР - это смешно.

Такая риторика будет в мирные переговоры с серийными убийцами приведет к тому, что Запад будут убеждать про договорительность Путина.

А тем временем эти уроды наращивают войска и готовятся к войне.

Я не верю этим убийцам и нелюдям. Любой их мирный договор - это повод взять передышку перед следующей мерзостью, которую они замышляют.

Еду в госпиталь к своему товарищу, которому позавчера перебило ноги российской миной во время перемирия.

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