Ким чен Ын.
Зрада и Перемога исторического события.
Мы действительно стали свидетелями эпохального события исторического масштаба, в котором лидер одной из самых страшных диктатур Мира впервые перешагнул поребрик, разделяющий его мирок и цивилизацию.
На этом Перемога закончилась.
Теперь про Зраду.
Во первых, я этим падлам никому не верю. Ни Путину, ни Киму.
Напомню, что пухлый ублюдок расстрелял своего дядю из зенитки. КНДР - страна где людей убивали десятками тысяч. Голод, нищета, оголтелая пропаганда, публичные казни.
Если КГБ или Диктатура заключают с кем-то договор о Мире, значит они тянут время и готовятся. Для них эти бумажки ничего не значат.
Со стороны РФ ни одного осуждающего заявления.
Дальше больше.
Заявления Трампа о дружке Ыне и желание решить Корейский вопрос и войти в историю сыграет злую шутку со всеми нами.
Поверить, что чувак мочил и мучал живьем людей, травил ядами родственников заграницей и даже пытал студента из США, а потом он вдруг такой решил быть за МИР - это смешно.
Такая риторика будет в мирные переговоры с серийными убийцами приведет к тому, что Запад будут убеждать про договорительность Путина.
А тем временем эти уроды наращивают войска и готовятся к войне.
Я не верю этим убийцам и нелюдям. Любой их мирный договор - это повод взять передышку перед следующей мерзостью, которую они замышляют.
Еду в госпиталь к своему товарищу, которому позавчера перебило ноги российской миной во время перемирия.
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