"Чудотворный карлик!" Сеть развеселил "прогиб" росСМИ перед Путиным

Очередной пропагандистский трюк российских журналистов о главе страны Владимире Путине рассмешил пользователей сети.

На манипуляцию обратил внимание блогер с ником Vitauskas. Так, несколько информационных ресурсов РФ опубликовало новость о том, что в затопленной Иркутской области понизился уровень воды.

При этом пропагандисты нарочно сделали акцент на том, что это произошло после приезда в регион российского президента.

Владимир Путин ПолитВести

К примеру, журналисты "Газеты.ру" опубликовали новость с таким заглавием: "Уровень воды в Тулуне упал после приезда Путина".

Скриншот

Скриншот

"Если не Путин, то кто?!" – с иронией высказался о сообщении Vitauskas на странице в Twitter.

"А как Моисею слабо воды раздвинуть?" "В свою кружечку начерпал воды?" "Чудотворный ботоксный карлик, осталось к кресту прибить", – пишут в комментариях.

Напомним, Иркутская область России пострадала от мощнейшего паводка, который погрузил большую часть региона под воду и привел к массовой эвакуации.

В результате ЧП погибли минимум пятеро, (среди них – ребенок), двое человек пропали без вести. Всего при катастрофе пострадали более 350 человек.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Владимир Путин нарвался на острую реакцию сети после критики демократических процессов, в частности выборов в Великобритании.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!