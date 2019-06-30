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"Чудотворный карлик!" Сеть развеселил "прогиб" росСМИ перед Путиным

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Очередной пропагандистский трюк российских журналистов о главе страны Владимире Путине рассмешил пользователей сети.

На манипуляцию обратил внимание блогер с ником Vitauskas. Так, несколько информационных ресурсов РФ опубликовало новость о том, что в затопленной Иркутской области понизился уровень воды.

При этом пропагандисты нарочно сделали акцент на том, что это произошло после приезда в регион российского президента.

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Владимир Путин

Владимир Путин

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К примеру, журналисты "Газеты.ру" опубликовали новость с таким заглавием: "Уровень воды в Тулуне упал после приезда Путина".

"Чудотворный карлик!" Сеть развеселил "прогиб" росСМИ перед Путиным

Скриншот

"Чудотворный карлик!" Сеть развеселил "прогиб" росСМИ перед Путиным

Скриншот

"Если не Путин, то кто?!" – с иронией высказался о сообщении Vitauskas на странице в Twitter.

"А как Моисею слабо воды раздвинуть?" "В свою кружечку начерпал воды?" "Чудотворный ботоксный карлик, осталось к кресту прибить", – пишут в комментариях.

"Чудотворный карлик!" Сеть развеселил "прогиб" росСМИ перед Путиным
"Чудотворный карлик!" Сеть развеселил "прогиб" росСМИ перед Путиным

Напомним, Иркутская область России пострадала от мощнейшего паводка, который погрузил большую часть региона под воду и привел к массовой эвакуации.

В результате ЧП погибли минимум пятеро, (среди них – ребенок), двое человек пропали без вести. Всего при катастрофе пострадали более 350 человек.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Владимир Путин нарвался на острую реакцию сети после критики демократических процессов, в частности выборов в Великобритании.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
пропагандасоцсети
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