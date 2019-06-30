"Чудотворный карлик!" Сеть развеселил "прогиб" росСМИ перед Путиным

Очередной пропагандистский трюк российских журналистов о главе страны Владимире Путине рассмешил пользователей сети.
На манипуляцию обратил внимание блогер с ником Vitauskas. Так, несколько информационных ресурсов РФ опубликовало новость о том, что в затопленной Иркутской области понизился уровень воды.
При этом пропагандисты нарочно сделали акцент на том, что это произошло после приезда в регион российского президента.
Владимир Путин
ПолитВести
К примеру, журналисты "Газеты.ру" опубликовали новость с таким заглавием: "Уровень воды в Тулуне упал после приезда Путина".
Скриншот
Скриншот
"Если не Путин, то кто?!" – с иронией высказался о сообщении Vitauskas на странице в Twitter.
"А как Моисею слабо воды раздвинуть?" "В свою кружечку начерпал воды?" "Чудотворный ботоксный карлик, осталось к кресту прибить", – пишут в комментариях.
Если не Путин, то кто?!!!!#они_ебанутые pic.twitter.com/wd4qtdKNG0— Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas___A) June 30, 2019
Напомним, Иркутская область России пострадала от мощнейшего паводка, который погрузил большую часть региона под воду и привел к массовой эвакуации.
В результате ЧП погибли минимум пятеро, (среди них – ребенок), двое человек пропали без вести. Всего при катастрофе пострадали более 350 человек.
Как писал OBOZREVATEL, недавно Владимир Путин нарвался на острую реакцию сети после критики демократических процессов, в частности выборов в Великобритании.
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