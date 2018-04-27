Стало цікаво, хто ж поміж конгресменів був ініціатором такого дилетантського й дико непрофесійного листа до Держдепу.

І яке "чудо" - це вже знайомий нам Ро Ханна. Демократ індійського походження із 17-го округу, Каліфорнія.

Чому знайомий - бо Ханна стабільно й системно генерить безграмотні заяви про нацизм/антисемітизм в Україні протягом останніх 3 років, щонайменше. При цьому в Україні він, звісно ж, не бував. Маловідомий, рідко згадуваний в американській політиці демократ. Але любить похайпить за рахунок таких тем. У яких ніхр*на не розуміється.

Руки чесались написати про нього на днях - бо саме Ро Ханна кілька років лобіював поправку до федерального бюджету США про заборону фінансування "Азову". У кінці березня Ханна став улюбленцем рос. ЗМІ, коли правка пройшла й у всіх з'явився привід згадати, які ж страшні нацисти воюють на українському боці. Вибісило, бо якраз у березні загинули "Баррет" і Гудзовський. Аж ось Ханна знову засвітився.

Причому як хитро зроблено - є існуючий скандал між Польщею та Ізраїлем/США через нову редакцію про польській ІНП. Під цю тему легко зібрати підписи конгресменів, бо це реально існуюча зараз проблема, яка періодично є в повістці. А в листі до Держдепу Україну "приклеюють" в контекст цього конфлікту, вписавши смішні претензії по ґлорифікації Бандери/Шухевича та "зростанню" антисемітизму в Європі (дибіли, по Україні цей рівень найнижчий по східній Європі - всього 5%. Згідно досліджень американського ж "Pew Research Center"). І оскільки головну скрипку в колективі авторів грає Ро Ханна - у листі кілька разів проходяться по "Азову" як осередку наці в Україні, який давно пора було розпустити. Сам собі придумав кліше і тепер всюди його вставляє, джініус.

Зрозуміло, що меседж листа підхопили росіяни та українські ЗМІ сумнівної орієнтованості. Злить, що толком не розібравшись, так само роблять персональні хейтери УІНП та "Азову", апріорі визнаючи окреслені у листі претензії як 100% реальні.