Чудо бывает: в Гватемале под пеплом вулкана нашли живого младенца

Спустя трое суток после первого извержения вулкана Фуэго в Гватемале спасателям удалось достать из-под толстого слоя пепла живого ребенка (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Малышку нашли завернутой в одеяло, и выглядит она вполне невредимой. Кроме нее, под завалами больше никого не нашли, сообщается на Telegram-канале НТВ.

В свою очередь TVR пишет, что остальные члены семьи выжившей девочки, которой по виду всего несколько месяцев, погибли в результате извержения Фуэго. Вероятно, ребенка успели спрятать в подвале, пока лава не накрыла дом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня в Гватемале произошло очередное извержение смертоносного вулкана, который уже забрал жизни 72 человек.