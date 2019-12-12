ЕС выдает украинцев Путину? МИД призвали разобраться с задержанием Чубарова

Задержание главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова в аэропорту Бухареста (Румыния) свидетельствует о том, что страны Евросоюза реагируют на запросы российских спецслужб.

Об этом заявил в эфире ObozTV известный журналист и крымскотатарский активист Айдер Муждабаев. Он призвал МИД Украины решить этот вопрос на самом высоком уровне – иначе украинцам "небезопасно ехать в любую европейскую страну".

Муждабаев напомнил, что случай с Чубаровым – далеко не единственный.

До этого лидера крымских татар Мустафу Джемилева задерживали в аэропорту города Бишкек в Киргизии, политика и журналиста Мустафу Найема – в Армении, а активиста "УНА-УНСО" и ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура – в Польше.

"Это все – по запросам российских спецслужб. Они вносят украинских политических деятелей, крымских татар, лидеров Междлиса в свои списки террористов и экстремистов. И подают запросы, наверное, в Интерпол", – предположил Муждабаев.

Он выразил удивление по поводу того, что страны Евросоюза вообще принимают к рассмотрению подобные запросы от РФ, и призвал Министерство иностранных дел обратиться в соответствующий орган ЕС.

"Чтобы мы не боялись ездить в Европу, эту проблему должен решить наш МИД на самом высоком уровне. И закрыть вопрос с российскими запросами", – подчеркнул журналист.

"Иначе так может длиться бесконечно! Любого из нас, в любой стране Евросоюза, смогут задержать и если быстро не среагировать – то депортировать, экстрадировать в Россию. И мы не успеем оглянуться, как человек окажется через страну ЕС в заложниках у Путина", – предупредил он.

По его мнению, России нельзя выдавать даже тех лиц, которых преследуют за уголовные преступления, поскольку в РФ не предъявляют обвинения по политическим мотивам, а заводят на украинских патриотов уголовные дела.

"Я жду от МИДа заявлений по этому поводу и каких-то переговоров с европейцами. Иначе нам в любую европейскую страну небезопасно ехать. Это хорошо, что Чубаров известный человек. А если бы задержали любого другого гражданина? Раз-раз, посадили в самолет и отправили в Москву", – подытожил Муждабаев.

Рефат Чубаров в аэропорту Бухареста Facebook / Рефат Чубаров

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 12 декабря главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова задержали в аэропорту Бухареста. Румынские пограничники изъяли у него паспорт и 3,5 часа удерживали в трансферной зоне. Освободиться Чубарову удалось лишь после вмешательства дипломатов – посла и консула Украины в Румынии.

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