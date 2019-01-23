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Чтобы позлить Запад: Россия начала поиски союзников в Африке

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Россия начала активные поиски союзников среди стран Африки. Это необходимо ей для поддержания образа масштабной геополитической силы.

Кроме того, таким образом правительство РФ "злит" США, Британию и Францию, которые считают африканский континент своей зоной влияния, пишет Financial Times.

"От Алжира до Уганды – Россия усиливает свое влияние на Африку, поддерживая критикуемых авторитарных правителей, участвуя в проектах по добыче полезных ископаемых в раздираемых конфликтами странах и позиционируя себя в качестве новой влиятельной силы", – говорится в СМИ.

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В середине января в Зимбабве местные жители устроили масштабные митинги из-за повышения цен на бензин в условиях экономического кризиса. Протесты были настолько серьезными, что силовики применяли против демонстрантов огнестрельное оружие. В это время президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва гулял по Кремлю, куда приехал на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Эммерсон Мнангагва и Владимир Путин

Эммерсон Мнангагва и Владимир Путин

Facebook Emmerson Mnangagwa

Результатом встречи стали договора о российских инвестициях в алмазную индустрию Зимбабве, контракт на поставку удобрений и договора о финансировании на сумму $267 млн.

"Хотя у России нет финансовой мощи Китая или давних торговых отношений, имеющихся у колониальных держав, чтобы закрепиться на всем континенте, она пытается использовать свои экспортные поставки оружия, структуры безопасности и подконтрольные государству компании по добыче природных ресурсов", – пояснили в газете.

Еще одним рычагом присутствия России являются тренинги от российских военных для охранников африканских президентов. Также страна поставляет на африканский континент оружие и помогает теряющим власть автократам проводить выборы.

Помимо политических интересов, Россия ведет с Африкой активную бизнес-деятельность. Это, к примеру, разработка новых нефтяных месторождения и добыча других природных ресурсов.

"При этом Москва готова закрывать глаза на такие вопросы, как необходимость проведения реформ или защита прав человека. Благодаря этой тактике, которая эффективно использовалась в последние годы, она наладила прочные связи со странами Ближнего Востока", – подытожили в Financial Times.

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре Россия начала кампанию по переманиванию фермеров из ЮАР, организовывая поездки белых южноафриканцев, раздумывающих о переезде.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Крым Андрей
Крым Андрей
Делать что-либо, чтобы позлить, это прерогатива Дуркаины. Даже если от этого хуже себе же. РФ руководствуется своими интересами.
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
А царь меж тем не теряет времени: принимает посла людоедского племени. Лондон и Парижи смазали лыжи, царю остались послы пожиже.(с)
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CARGO 100
CARGO 100
Томосы, лишь бы вы не злились ...
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