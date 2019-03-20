"Чтобы ни один танк не вышел!" Украинская писательница объяснила, как Путин изменил Европу

Война, которую развязала Россия, разделила географическую Европу на два фронта, начиная с Украины.

Такое мнение высказала украинская писательница Оксана Забужко на своей странице в Facebook. "С одной стороны – Кремль и пособники (сегодня они называются, как в 1970-е, в эпоху т. н. "дейтанта" – "борцами за мир", в переводе на наши реалии – ЧтобыНиОдинТанкНеВышелИзКазармы), а с другой – мы, все остальные, обычные мирные обыватели от Британии до Украины", – пояснила она.

По словам Забужко, пока что часть, которая противостоит Кремлю, растерянная и разобщенная и не понимает, что "мы все в одной лодке".

Оксана Забужко 24tv.ua

"...Против нас всех - один общий враг, и военные действия идут одновременно на всем пространстве от Парижа до Киева..." – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт-международник Тарас Семенюк заявил, что главный интерес России в Европе – расчленить ЕС, уничтожив единство между странами. Эту стратегию разделяют и США.

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