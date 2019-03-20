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"Чтобы ни один танк не вышел!" Украинская писательница объяснила, как Путин изменил Европу

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Война, которую развязала Россия, разделила географическую Европу на два фронта, начиная с Украины.

Такое мнение высказала украинская писательница Оксана Забужко на своей странице в Facebook. "С одной стороны – Кремль и пособники (сегодня они называются, как в 1970-е, в эпоху т. н. "дейтанта" – "борцами за мир", в переводе на наши реалии – ЧтобыНиОдинТанкНеВышелИзКазармы), а с другой – мы, все остальные, обычные мирные обыватели от Британии до Украины", – пояснила она.

По словам Забужко, пока что часть, которая противостоит Кремлю, растерянная и разобщенная и не понимает, что "мы все в одной лодке".

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Оксана Забужко

Оксана Забужко

24tv.ua

"...Против нас всех - один общий враг, и военные действия идут одновременно на всем пространстве от Парижа до Киева..." – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт-международник Тарас Семенюк заявил, что главный интерес России в Европе – расчленить ЕС, уничтожив единство между странами. Эту стратегию разделяют и США.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персоны
Оксана ЗабужкоВладимир Путин
Место
Украина
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Чего она курит ? *военные действия идут одновременно на всем пространстве от Парижа до Киева* ? А в НАТО про это знают ?
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Питон Каа
Питон Каа
Военные действия идут только в голове этой писательницы и на Донбассе. Но на донбассе одни украинцы воюют с другими за право остаться свободными от экспансии США, а вот что за битва идет в голове у этой писательницы врачи установить пока не могут. Говорят, что есть такая опасная болезнь - майдан головного мозга.
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