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14 февраля • обновлено в 16:41
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"Чтобы не стоять на коленях": Лукашенко бросил вызов Путину

2.3т
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Беларусь намерена покупать нефть у других стран, даже если ее стоимость будет выше российской.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает "Белта". Он объяснил это решение тем, что не хочет ежегодно "стоять на коленях" перед Россией.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин

fondsk.ru

"Чтобы каждый год 31 декабря в 12:00 часов ночи не стоять на коленях. Так быть не должно, и так не будет", – сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что Беларусь не будет платить премии российским нефтяным компаниям, особенно если они поставляют нефть по мировой цене. "Мы не просим дешевую нефть, мы купим по мировой цене и переработаем. Это выгодно для компаний", – пояснил белорусский лидер.

Президент также пригрозил, что будет отбирать транзитную нефть из нефтепровода "Дружба", если РФ не поставит необходимый объем. "Если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (межправительственное соглашение на 24 миллиона тонн в год, в январе поставлено всего 500 тысяч тонн - 1,5 миллиона тонн недопоставили), мы начнем отбор и транзитной трубы", – заявил Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер добавил, что сейчас страна прорабатывает варианты поставок нефти с польскими партнерами из Саудовской Аравии, ОАЭ, США. Еще рассматривается вариант поставок из ЕС реверсом по одной из веток "Дружбы".

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко призвал руководство государственных СМИ отказаться или сократить вещание иностранных информационных продуктов. Предположительно, это касается и российских телеканалов.

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Персоны
Александр Лукашенко Владимир Путин
Место
Беларусь Минск
Тег
нефть
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Ukraine The
Ukraine The
Красавчик. Уважаю за характер. Но весь сыр бор из за того, что Россия всего лишь хотела перестать делать скидку и продавать по рыночной цене или же идти на определенные шаги, если Лукашенко хотел и дальше скидок. Ему же не отказывали в поставках вообще, если он не сделает эти шаги. Так что здесь Лукашенко переигрывает ) Не верю, как сказал бы Станиславский.
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
«Я напомнил, что на те нефтедобывающие, газодобывающие скважины в России летали самолеты из Гомеля, Витебска, Могилева, да и из Минска. ИЗ КИЕВА И ЛЬВОВА ТО ЖЕ !!!!!То, что мы бурили и создавали в советские времена, в одну ночь оказалось чужим. И мы сегодня вынуждены покупать по мировой цене эту продукцию, а Россия у себя продает это в полцены или одну треть», — цитирует Александра Лукашенко агентство БелТА. Украинские предприятия и каналы с АЭС ГЭС то же и россияне строили !!!! ОПАСНО !
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
"Если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (межправсоглашение на 24 млн тонн в год, в январе поставлено всего 500 тыс. тонн - 1,5 млн тонн недопоставили), мы начнем отбор из транзитной трубы".пример Украины заразителен.
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