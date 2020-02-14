"Чтобы не стоять на коленях": Лукашенко бросил вызов Путину

Беларусь намерена покупать нефть у других стран, даже если ее стоимость будет выше российской.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает "Белта". Он объяснил это решение тем, что не хочет ежегодно "стоять на коленях" перед Россией.

Александр Лукашенко и Владимир Путин fondsk.ru

"Чтобы каждый год 31 декабря в 12:00 часов ночи не стоять на коленях. Так быть не должно, и так не будет", – сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что Беларусь не будет платить премии российским нефтяным компаниям, особенно если они поставляют нефть по мировой цене. "Мы не просим дешевую нефть, мы купим по мировой цене и переработаем. Это выгодно для компаний", – пояснил белорусский лидер.

Президент также пригрозил, что будет отбирать транзитную нефть из нефтепровода "Дружба", если РФ не поставит необходимый объем. "Если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (межправительственное соглашение на 24 миллиона тонн в год, в январе поставлено всего 500 тысяч тонн - 1,5 миллиона тонн недопоставили), мы начнем отбор и транзитной трубы", – заявил Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер добавил, что сейчас страна прорабатывает варианты поставок нефти с польскими партнерами из Саудовской Аравии, ОАЭ, США. Еще рассматривается вариант поставок из ЕС реверсом по одной из веток "Дружбы".

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко призвал руководство государственных СМИ отказаться или сократить вещание иностранных информационных продуктов. Предположительно, это касается и российских телеканалов.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram