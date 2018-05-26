Чтобы не рухнул: оккупанты выдумали новый пиар для Крымского моста

Оккупанты отчитались, что по незаконно построенному Крымскому мосту проедутся глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и цесаревич Георгий Михайлович Романов.

О событии сообщил "советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе" Владислав Пилькевич, передает РИА Новости.

"В программе визита императорских высочеств предусмотрен проезд по Крымскому мосту, чтобы еще раз напомнить всему мировому сообществу об исторической и правовой принадлежности Крыма России", — сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр транспорта России Евгений Дитрих уволил руководителя вневедомственной охраны министерства Игоря Шерстникова, который отвечал за транспортную безопасность строящегося Керченского моста и подходов к нему в аннексированном Крыму.