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Чтобы не рухнул: оккупанты выдумали новый пиар для Крымского моста

4.3тЧитать новость на украинском

Оккупанты отчитались, что по незаконно построенному Крымскому мосту проедутся глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и цесаревич Георгий Михайлович Романов.

О событии сообщил "советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе" Владислав Пилькевич, передает РИА Новости.

"В программе визита императорских высочеств предусмотрен проезд по Крымскому мосту, чтобы еще раз напомнить всему мировому сообществу об исторической и правовой принадлежности Крыма России", — сказано в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, министр транспорта России Евгений Дитрих уволил руководителя вневедомственной охраны министерства Игоря Шерстникова, который отвечал за транспортную безопасность строящегося Керченского моста и подходов к нему в аннексированном Крыму.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Россия
Объект
Крымский мост
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