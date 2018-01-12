Чтобы Кремль боялся: США решились на серьезный "ядерный" шаг

США намерены увеличить количество ядерных боеприпасов, в частности, боеголовок с низкой взрывной силой.

Об этом сообщает Huffington Post со ссылкой на проект ядерной доктрины Вашингтона на 2018 год, который был составлен в Пентагоне.

Так, в документе говорится о необходимости наращивания арсенала маломощного ядерного оружия – боеголовок с низкой взрывной силой. Это связано с тем, что текущие снаряды обладают слишком большим разрушительным воздействием.

"Россия — не Советский Союз, а холодная война давно в прошлом. Тем не менее, несмотря на все наши усилия по сохранению хороших отношений, Россия воспринимает США и НАТО как главных соперников и препятствие для реализации своих дестабилизирующих геополитических целей в Евразии", — отмечается в доктрине.

Согласно тексту документа, Россия считает, что ограниченное использование ядерного оружия, потенциально включающее маломощные боеголовки, может предоставить стране превосходство над США и их союзниками.

"Это мнение основано на представлении, что большее количество и разнообразие нестратегических ядерных систем может привести к превосходству в кризисах и локальных конфликтах", - написано в тексте.

В тексте доктрины также отмечается, что исправление этого представления России называется "стратегической необходимостью".

Как писал "Обозреватель", США занялись разработкой нового ядерного оружия против России.