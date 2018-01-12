Чтобы Кремль боялся: США решились на серьезный "ядерный" шаг

США намерены увеличить количество ядерных боеприпасов, в частности, боеголовок с низкой взрывной силой.
Об этом сообщает Huffington Post со ссылкой на проект ядерной доктрины Вашингтона на 2018 год, который был составлен в Пентагоне.
Так, в документе говорится о необходимости наращивания арсенала маломощного ядерного оружия – боеголовок с низкой взрывной силой. Это связано с тем, что текущие снаряды обладают слишком большим разрушительным воздействием.
"Россия — не Советский Союз, а холодная война давно в прошлом. Тем не менее, несмотря на все наши усилия по сохранению хороших отношений, Россия воспринимает США и НАТО как главных соперников и препятствие для реализации своих дестабилизирующих геополитических целей в Евразии", — отмечается в доктрине.
Согласно тексту документа, Россия считает, что ограниченное использование ядерного оружия, потенциально включающее маломощные боеголовки, может предоставить стране превосходство над США и их союзниками.
"Это мнение основано на представлении, что большее количество и разнообразие нестратегических ядерных систем может привести к превосходству в кризисах и локальных конфликтах", - написано в тексте.
В тексте доктрины также отмечается, что исправление этого представления России называется "стратегической необходимостью".
Как писал "Обозреватель", США занялись разработкой нового ядерного оружия против России.
Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на Обозревателе.