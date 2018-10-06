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''Чтобы голова дышала'': россиянин с кинжалом в черепе пожаловался на насморк. Шокирующее видео

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В Ростовской области 30-летний мужчина проткнул себе голову ножом и остался жив.

Местного жителя обнаружили случайные прохожие, сообщает Telegram-канал tv360, он находился в сознании и объяснил свой странный поступок желанием того, чтобы "голова дышала".

''Чтобы голова дышала'': россиянин с кинжалом в черепе пожаловался на насморк. Шокирующее видео
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"В больнице раненый продолжал разговаривать и даже шутил. Медиков он попросил достать инородный предмет, потому что он ему мешает. По данным СМИ, мужчина состоит на учёте у психиатра", - сказано в сообщении.

Пользователь Belamova на страничке "РБ головного мозга" в Twitter опубликовал видео, на котором мужчина жалуется на забитый нос, а потому решил спасти ситуацию дыркой в голове.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в городе Йоханнесбург (ЮАР) 25-летний мужчина четыре дня прожил с 10-сантиметровым лезвием в черепе, дожидаясь операции.

Место
Россия
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