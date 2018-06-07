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"Чтоб Святой Георгий вам помогал!" Во время прямой линии с Путиным случился конфуз

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Во время ежегодной "Прямой линии с Владимиром Путиным" бывший главный тренер футбольной сборной России Валерий Газзаев забыл задать вопрос президенту РФ, однако тот все же ответил.

Этот момент тут же высмеяли в сети. Так, спортсмен вместо того, чтобы говорить о проблемах, начал хвалить Путина.

"Хочу, чтоб Святой Георгий вам помогал, и хранил вас Николай Чудотворец!" - заявил Газзаев.

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"Прямая линия" с Путиным: на КремльТВ пропустили неудобные вопросы и интернет-мемы

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущие "Прямой линии с Владимиром Путиным" оделись в желтое и синее платья, чем вызвали бурную реакцию в сети.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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