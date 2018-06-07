"Чтоб Святой Георгий вам помогал!" Во время прямой линии с Путиным случился конфуз

Во время ежегодной "Прямой линии с Владимиром Путиным" бывший главный тренер футбольной сборной России Валерий Газзаев забыл задать вопрос президенту РФ, однако тот все же ответил.
Этот момент тут же высмеяли в сети. Так, спортсмен вместо того, чтобы говорить о проблемах, начал хвалить Путина.
"Хочу, чтоб Святой Георгий вам помогал, и хранил вас Николай Чудотворец!" - заявил Газзаев.
— Вопрос ваш в чем?— Лентач (@oldLentach) 7 июня 2018 г.
— Хочу чтоб Святой Георгий вам помогал, и хранил вас Николай чудотворец! pic.twitter.com/rmBSi0b1RD
любимый вопрос Путина— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 7 июня 2018 г.
- Спасибо вам большое за всё!
Прямая линия "Путин пАмАги!"— Женни Шаден (@ShadenFM) 7 июня 2018 г.
Газзаев уже профессионально облизывает, с проворотом языка! pic.twitter.com/2oQ3DXqZAo
Газзаев очень долго пытался задать вопрос, но потом не сдержался и начал благодарить президента и желать ему помощи от святого Николая Чудотворца. А вопрос так и не задал: https://t.co/xm15akrjek pic.twitter.com/3janbTv9XD— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 7 июня 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ведущие "Прямой линии с Владимиром Путиным" оделись в желтое и синее платья, чем вызвали бурную реакцию в сети.