Несколько дней назад российские войска перекрыли трассу в Беларуси. На перекрестках установили бронетехнику и личный состав без опознавательных знаков.

Я поговорил с старшими по званию товарищами о возможных причинах, и вот к какие интересные мысли были высказаны.

Трасса Минск, Барановичи, Берёза, Брест.

В Барановичи есть аэродром и авиаремонтный завод.

Вокруг Березы около 400-500 кв. км болот как с белорусской стороны так и с нашей.

Вероятно, что управление безпилотниками руководят с Березы, а взлетают те с Барановичи.

Есть предположение, что противник проводит мониторинг польской стороны, где американцы ставили систему ПРО.

Новости Донбасс после войны должен исчезнуть

Поэтому россияне без опознавательных знаков.

Не исключён вариант, что российских солдат готовят к миссии ООН вместо белорусов.

Дадут им белорусские паспорта и вперёд на Донбассе с миссией ООН.

Лукашенко же заявил, что готов отправить 10% своих войск.

В сводках крайних пишут что белорусы на международных встречах говорят о готовности выставить порядка 10000 миротворцев. Зная их слабый уровень подготовки по этой тематике - маловероятно. Вероятность подмены таким образом растет.

Вот такое мнение.