Наверное, каждый нормальный украинец задавался вопросом о том, что же это за стадо такое, россияне, которые не способны даже пикнуть наперекор любой власти? Они гордятся тем, что власть обворовала их так, что примеров тому в истории просто не существует. Они легко сглатывают и то, что в период падения цен на нефть и газ рост количества их миллиардеров продолжился. И ведь знают, что миллиарды складываются из денег, вынутых из их карманов, но никакой паники или недовольства. Уже вернулась давняя практика работы "правоохранительных" органов, когда они могут произвольно задержать кого угодно (если не из номенклатуры), привезти в отделение и пытать любыми способами, на какие хватит фантазии, не беспокоясь о следах пыток на трупе и никто за это не ответит. Причем, если замордуют чьего-то сына или дочь, родители погрустят немного, накатят "поминальную" и вскоре забудут об этом. Они понимают, что поднимать шум – опасно, ибо там расскажут, что их чадо было террористом, просматривало украинские сайты и где-то поставило лайк, что почти равносильно теракту или диверсии. Потом – греха не оберешься. А так: "Погиб Никодим, да и хрен с ним".

То же самое с десятками тысяч приличных трупов и откровенных "конструкторов", привезенных в цинке из Украины или Сирии. Ни одного бунта, по этому случаю, не замечено. Россияне постепенно приучились есть то, что в нормальных странах не каждой свинье решатся дать, чтобы не нарваться на иск защитников животных. Уже несколько вполне осведомленных источников из Московии говорят о том, что разработаны мероприятия не только работы банковской системы вне Свифта, но и российского сегмента Интернета, без выхода в мировую сеть. Причем, по Свифту наработаны алгоритмы, которые предполагается ввести в действие, как ответную меру на отключение от системы банковских платежей, а с интернетом собираются разобраться превентивно. То есть, уже в работе предложения о том, что с 1 января 2019 года российский сегмент может стать автономным. Это тем более выглядит вероятным, поскольку источники сообщают о том, что местные жители пытаются уже сейчас искать выход из ситуации и как-то импортозаместить жизненно важные ресурсы, например Порно-Хаб, доступ к серверам покера и другим ключевым инструментам.

За четыре с половиной года эти вопросы поднимались десятки раз и оставшись без ответа – стихли. Теперь население соседней страны воспринимается как безвольное стадо рабов, генетически не способное к сопротивлению. Кстати, вся история Московии — тому свидетельство. Там нет ни единого случая, когда население восстало и вынесло власть. Октябрьский переворот – не в счет. Там власть валялась на Фонтанке и через нее переступали все, кроме большевиков. Они ее подняли из грязи, обтерли и партию, которую вчера никто не знал (кроме Охранного отделения полиции), вдруг залюбили до морей крови и гор трупов. Все остальное время рабы действовали по принципу "власть дана от бога, а богу противиться бесполезно". Причем, власть, пусть царская или большевистская, рвала ноздри, лила свинец в глотку, вешала на крюки за ребра, колесовала, а потом – расстреливала или просто – топила вместе с баржами и, в конце концов, гнала на миллионный убой в непрерывных и бесполезных войнах, а они все равно считали ее от бога. Какой же там бог, если его власть вытворяет такое? Как-то само собой рисуется рыло с пятаком, рогами а ниже – хвостом и копытами.

Новости Кремль ждет каток зачисток

Но все мы ошибаемся. Там есть борцы с тиранией и лично Путиным. В первую очередь, это – медийно узнаваемые люди, от творческой интеллигенции до журналистов и различных политических деятелей. Как только с Путиным что-то случится, они по пояс будут вывешиваться с телевизора и писать многотомные мемуары о том, как лично они все видели, понимали, осуждали и посильно боролись с режимом. От Жириновского до Кончаловского, от Суркова до Михалкова — все окажутся борцами. Никита Сергеевич даже переснимет знаменитую сцену, где он размазывает торт по морде Сталина и будет делать то даже самое с мордой Путина. А потом – даст обширное интервью о том, как он, рискуя жизнью шел наперекор диктатуре и даже был несколько раз убит, но его волшебные усы – спасли его. Ведь когда пуля попала ему в сердце, у него осталось два выхода: либо погибнуть, либо спастись и на возбужденный вопрос ведущего: "И что же вы выбрали", задумчиво и насмешливо ответит: "А вы как думаете?"

Даже "артист Поречников" будет рассказывать о том, что в Донецке он стрелял из пулемета не по украинцам, а по Гиркину и даже куда-то ему попал, но тому удалось скрыться. В общем – ничего нового. Это не только сборище рабов, но и моральных проституток, мгновенно меняющих окраску, риторику и убеждения.

В общем, люди как люди, украинский вопрос только совершенно испортил их.