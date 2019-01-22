''Что вы будете есть?'' На КремльТВ снова забредили голодающей Украиной без российского газа

Кремлевские пропагандисты заявили, что без транзита российского газа Украина якобы будет обречена на голод и прозябание.

Кроме того, рупоры путинского режима подвергли сомнению лидерство Украины в сфере разработки IT-продуктов. Едкие высказывания по этому поводу они озвучили в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Ольга Скабеева Скриншот видео

"Ну, в рамках развития ІТ-технологий не продлевайте вы с нами контракт на транзит газа. Труба ржавая, Россия — агрессор, откажитесь от сотрудничества с Россией. Развивайте свои ІТ-технологии. Посмотрим, что вы будете есть", — едко высказалась скандальная ведущая Ольга Скабеева.

Пропагандист Евгений Попов подхватил ее тезис и продолжил еще одной неуместной шуткой, намекающей на экономическую несостоятельности Украины без связей с Россией. "Газ ІР-телефонией сможете поставлять в Европу?" — ухмыльнулся он.

Ольга Скабеева и Евгений Попов Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Скабеева заявила, что в Украине из-за переохлаждений массово умирают люди. Это якобы происходит из-за отказа от российского газа.

Подобный фейк озвучил и бывший член Партии регионов, экс-бютовец Владимир Олейник. Он сказал, что большинство украинцев якобы вынуждены переходить на отопление дровами из-за слишком дорогого газа.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!