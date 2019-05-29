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"Темные силы" наступают: Украину могут ждать проблемы с ЕС

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На выборах в Европарламент еврооптимисты неуверенно, но победили. И все же партии “друзей Путина” смогли набрать существенное количество голосов в ключевых странах ЕС. Это вызов не только для Евросоюза, но и для Украины, которая последние годы во многом зависит от политической и экономической поддержки соседей.

Чего ожидать Киеву от нового Европарламента и есть ли смысл работать с пророссийскими европейскими партиями — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

  • В Европарламенте состоялись очередные выборы. Победили еврооптимисты, но их общий результат заметно хуже, чем 5 лет ранее;

  • Особую популярность получили евроскептики. Во Франции победила правая партия Марин Ле Пен, а в Великобритании партия Brexit Найджела Фараджа обогнала лейбористов и консерваторов;

  • При этом социал-демократы и еврооптимисты, совместно с либералами, смогут сформировать новую коалицию. Это хороший сигнал как для ЕС, так и для Украины;

  • Особых изменений во внешней политике не будет, и “друзья Путина” пока не смогут существенно влиять на политику ЕС. Правда, призывы “отменить санкции против России” и “затормозить интеграцию Украины в Европу” будут звучать все громче.

Сторонников единой Европы становится меньше

Выборы в Европарламент не стали сенсацией. Обозреватели, политологи и социологи ранее уже предсказывали падение рейтинга правящих кругов Европы. Усиление позиций популистов в Италии, правых в Германии и Франции не внушало надежду европейским оптимистам. Самостоятельно сформировать коалицию, как 5 годами ранее, уже не получится.

Европарламент

Европарламент

Больше всего мест — 179 — получает "Европейская народная партия". На втором месте оказался "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" — 150 мест. На третьем — движение президента Франции Эммануэля Макрона вместе с "Альянсом либералов и демократов за Европу" — 107 мандатов. Таковы общие результаты по 28 странам ЕС, включая Великобританию, которая до сих пор не порвала с Брюсселем.

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При этом более 100 мандатов достались евроскептикам. Так, группа "Европа за нации и свободы" совместно с партией министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, который активно выступает за отмену санкций против России, с 37 мест поднялась до 58. Более трети голосов британцев получила и партия Brexit Найджела Фараджа. Хорошие результаты евроскептики получили и во Франции — правая партия Марин Ле Пен набрала 23,31% голосов.

По словам канцлера ключевой страны ЕС Ангелы Меркель, "предстоит еще многое сделать, чтобы противостоять темным силам, которые находят поддержку в Германии и за ее пределами".

Распределение мест в Европарламенте

Распределение мест в Европарламенте

Такой сильный результат евроскептиков — сигнал для большинства еврооптимистов. За последние годы “объединенная Европа” прошла сразу несколько тяжелых испытаний: миграционная “атака”, трудовая миграция внутри ЕС, экономическая нестабильность, антиэлитарные победы в Италии и Франции, Brexit, а также угроза со стороны России.

В этой ситуации коалиция может будет сформирована с "Европейской народной партией", "Прогрессивным альянсом социалистов и демократов", а также представителей "Альянса либералов и демократов за Европу".

“В сравнении с предыдущими выборами лидеры предвыборных гонок получили меньшее количество мест в ЕП, Но сохранили первенство и, скорее всего, коалиция будет формироваться с их подачи. Они пригласят, скорее всего, либералов, которые укрепили свои позиции за счет партии Эмануэля Макрона, и зеленых. Договориться будет непросто, а еще сложнее — распределить портфели комиссаров в Европейской комиссии”, — пояснил OBOZREVATEL эксперт Института демократии и социального прогресса Богдан Ференс.

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Вместе группы сформируют новую конфигурацию власти, которая будет работать ближайшие 5 лет. Европейский парламент — законодательный орган ЕС. Евродепутаты контролируют Европейскую комиссию, принимают весомое участие в формировании бюджета. Особый вес парламентарии имеют и в международной политике.

Эксперты также отмечают, что большой позитив нынешних выборов — высокая явка европейцев, более 50%. Это наивысший показатель за последние 25 лет. И это говорит о том, что удалось мобилизировать как еврооптимистов, так и евроскептиков.

Чего ждать Украине

Опрошенные OBOZREVATEL международники уверены, что кардинальных изменений для Украины не будет. К счастью, условная “проукраинская” коалиция из социал-демократов и еврооптимистов в Европарламенте сохранится. Но расслабляться не стоит.

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По мнению доцента кафедры международных отношений КНУ им. Шевченко Светланы Андрущенко, хотя общий курс по Украине останется неизменным, наблюдаются и опасные тенденции.

"Темные силы" наступают: Украину могут ждать проблемы с ЕС

“Большинство в ЕП — эти те же силы, которые пока нам обеспечивают кредит доверия. Опасные тенденции для Украины — за популистами стоит продвижение интересов РФ и снятие санкций как механизм решения социально-экономических проблем в ЕС.

Вот вопрос санкций и их сохранения должен остаться в повестке дня, и здесь важен последовательный курс Украины. Для нашей страны — это механизм давления на Россию. Тем более, что ЕС является сильной точкой опоры в том случае, если сама Украина в этом заинтересована после президентских выборов.

В ЕС больше опасаются того, что происходит в Украине, насколько мы и в дальнейшем готовы сотрудничать и эффективно управлять финансовой помощью ЕС”, — рассказала Андрущенко.

По мнению Богдана Ференса, в новом составе ЕП будет намного больше депутатов, которые негативно относятся к любой интеграции в ЕС Украины. Поэтому нашим дипломатам сложнее искать поддержку у партнеров.

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“Успех будет зависеть в первую очередь от того, сумеет ли внешнеполитическое ведомство оперативно определить те силы и тех депутатов, с кем нужно начать коммуникацию. Как показывает предыдущая практика, стратегия работать только с теми, кто позиционирует себя как “друзья Украины”, не всегда приносить необходимые результаты.

Иногда нужно выходить из зоны своего комфорта и налаживать контакты с менее проукраинскими политиками. Для России новый состав ЕП является намного благоприятнее, нежели предыдущий, поэтому следует ожидать более резких высказываний и действий в контексте украинской повестки”, — подытожил эксперт ИДСП.

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Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Место
УкраинаКиев
Теги
ЕвропарламентВыборы 2019
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Питон Каа
Питон Каа
"Рыжие кудри" украинских попрошаек в ЕС уже примелькались и их скоро будут "бить".
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Раньше в России клянчили подачки, теперь в ЕС. Это прогресс)))
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