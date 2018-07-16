Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, равно как и предшествующие ей события, вновь подняли в американском информационном пространстве вопрос о характере отношений двух лидеров. Следует заметить, что действия самого Трампа, равно как и российской стороны, дали дополнительные основания для рассуждений на эту тему, пишет Ксения Кириллова для tverezo.info.

Так, после достаточно конфликтного поведения на саммите НАТО, где Трамп потребовал от союзников тратить на оборону больше, чем предусмотренные договором 2% ВВП, американский президент в интервью назвал Европейский Союз "главным врагом Америки". Так, на просьбу журналиста CBS Evening News назвать "самого главного противника в глобальном масштабе на данный момент", Дональд Трамп назвал в первую очередь Евросоюз – как он сообщил, "за то, что они делают с нами в сфере торговли". На этом список врагов американского президента не ограничился, и в воскресенье накануне саммита с Путиным он вновь заявил, что "многие американские СМИ являются врагами народа", тем самым продолжая борьбу с ключевыми союзниками США и основными институтами американской демократии, за которую он уже не раз получал похвалу от близких к Кремлю аналитиков.

Новости Путину на встрече с Трампом не на что рассчитывать

Тем временем, во время подготовки встречи президентов российские СМИ не скрывали того, что именно Россия занимает лидирующую позицию в будущих переговорах. 13 июля исследователь российской пропаганды Ольга Лаутман обратила внимание, что российское информагентство ТАСС уже выложило график предстоящей встречи раньше, чем о нем узнали американские СМИ. Другой американский информационный аналитик, Пола Черток заметила высказывание лидера российского МИД Сергея Лаврова о том, что саммит проводится по просьбе США, отметив при этом язвительный намек российской стороны на "вежливых людей" – выражение, ставшее символом российской агрессии в Украине.

На волне всех этих событий лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила 12 июля, что желает знать, какие именно рычаги влияния на Трампа имеются у Москвы.

"Что у русских есть на Дональда Трампа в политическом, финансовом и личном плане?" – задалась вопросом лидер демократов.

Ранее подозрения о том, что американский президент боится Владимира Путина из-за риска обнародования имеющегося у Москвы компромата на него, высказывал бывший директор ЦРУ Джон Бреннан. Это заявление было сделано после того, как Трамп вопреки рекомендациям своего ближайшего окружения поздравил Владимира Путина с вступлением в должность. Предположения о характере возможного компромата также были озвучены в американской прессе еще несколькими годами ранее. В знаменитом докладе бывшего британского разведчика Кристофера Стила, к примеру, отмечается, что скрытые камеры ФСБ записали, как именно Трамп развлекался с проститутками в президентском номере московского отеля Ritz-Carlton в 2013 году.

Российский оппозиционный политик Владимир Милов и вовсе считает, что компромат на Дональда Трамп стал копиться еще советским КГБ как минимум с 1987 года. Такое мнение он высказал мне в интервью для доклада "Сила и слабость российских спецслужб" в январе 2017 года после того, как незадолго перед этим в американском медиапространстве всплыла архивная статья от 1988 года о визите Дональда Трампа в Советский Союз в 1987 году.

"Получается, что "наши товарищи" плотно "ведут" Трампа вот уже более тридцати лет, и папка компромата, имеющаяся у них на него, наверняка содержит много, много томов. К тому же на тот момент Трамп был женат на женщине из Чехословакии, владевшей русским языком, что тоже создает благоприятные условия для вербовки", – предположил в своем комментарии Милов. Действительно, в соответствии с материалами статьи, данный визит организовал лично посол СССР в США Юрий Дубинин и ВАО "Интурист", а в ходе самой поездки Трамп встретился с высокопоставленными членами Политбюро. Разумеется, в Советском Союзе ни одна встреча на столь высоком уровне просто не могла состояться без санкции КГБ.

Американский журналист Джонатан Хайт пошел еще дальше и предположил, что Трамп был завербован российскими спецслужбами, и Владимир Путин является не столько его коллегой, сколько куратором. Том Николс в своей статье в журнале "Политико" несколько смягчил формулировку и отметил, что корректнее было бы рассматривать Трампа не как завербованного агента, а как инвестицию российских властей. При этом он довольно высоко отозвался о статье Хайта в той части, где она описывает конкретные связи Трампа и его окружения с Москвой. Кроме этого, длительные связи Трампа не только с российскими чиновниками и бизнесменами, но и с лидерами Солнцевской ОПГ, были подробно описаны в расследовании французского журналиста Анастасии Кириленко в апреле текущего года.

Как бы то ни было, один вопрос остается бесспорным: российские спецслужбы действительно организуют наблюдение за каждым интересующим их иностранцем, и эта практика была одинаково распространена как в советское время, так и сегодня. При этом компромат является одним из излюбленных способов вербовки КГБ/ФСБ. Вспомним многочисленные "Анатомии протеста" и другие продукты российской пропаганды, неизменными атрибутами которых являются записи скрытой камерой, спрятанной в кафе или в гостиничном номере, аудиозаписи телефонных переговоров, финансовые отчеты и прочие "доказательства", собранные путем тотальной слежки как за зарубежными гостями, так и за их российскими контактами.

В январе 2017 года издание The Insider опубликовало расследование на тему того, как спецслужбы снимают компрометирующее видео в отелях. Журналистам удалось взять интервью у одного из кураторов крупного московского отеля, где останавливаются иностранцы, и он подробно объяснил, как вербуется обслуживающий персонал гостиниц, как горничных инструктируют соблазнять клиентов, где устанавливаются видеокамеры и какие подразделения отвечают за "режиссуру" отснятого материала. Свой куратор существует, безусловно, и у отеля Ritz-Carlton. Также в материалах The Insider рассказывается о том, как сотрудники ФСБ и ГРУ владеют целыми борделями и используют проституток для работы в салонах и саунах.

Нам удалось найти эксклюзивный источник, который лично участвовал в поиске девушек для подготовки компромата. Речь идет об уже упоминавшемся в предыдущих статьях Феликсе Кубине – беженце из России, ныне проживающем в Калифорнии. Во время своего проживания в Москве Кубин выполнял отдельные поручения Башира Куштова, которого называет высокопоставленным силовиком, работавшим на российского министра внутренних дел Рашида Нургалиева, но также имевшим связи с контрразведкой ФСБ. Затем Кубин разоблачил некоторые из организованных Куштовым провокаций в интервью российскому оппозиционному журналисту Александру Сотнику, после чего попросил политическое убежище в США.

Ранее Феликс Кубин рассказывал мне в интервью, как Куштов просил его знакомых изготовить смертоносный яд, который мог бы мгновенно убить человека даже при легком прикосновении или вовсе бесконтактно, а также растворители, способные провести яд под кожу жертвы. Однако это было не единственным поручением, даваемым силовиком своим гражданским помощникам. В эксклюзивном интервью Кубин поведал, как именно спецслужбы отбирали девушек для соблазнения нужных "объектов".

"Мой знакомый лично занимался подбором проституток – настолько я знаю, для "окучивания" каких-то губернаторов, которые приезжали в Москву. Я точно знаю, что девушек отбирали для соблазнения высокого уровня чиновников и российских политиков, но, возможно, и для работы с иностранцами тоже – мне просто никто не сообщал об этом. Уровень девушек и их оплата зависели от уровня "объекта". Для россиян девушек, бывало, искали на сайтах знакомств, на Рамблере и других Интернет-серверах. Часто привлекали и моделей. Я знал одного парня, который специализировался именно на моделях, и имел целый список подходящих кандидатур. Я не помню его фамилию, но знаю, что он участвовал в съемке порнофильмов "Провинциальный жеребец" и "Жертва автостопа". Помню, разные поставщики перебивали моделей друг и друга, и дело один раз едва не дошло до убийства одним таким "специалистом" своего конкурента", – вспоминает Кубин.

По его словам, для "целей" более низкого уровня часто находились не москвички, а девушки из провинции, на худой конец – из Санкт-Петербурга, чтобы после выполнения "задания" работница древнейшей профессии сразу же уезжала домой. В то же время, для "объектов" высшего уровня провинциальными красавицами было уже не обойтись. По словам Кубина, в таких случаях привлекались элитные московские проститутки, и спецслужбы не скупились на оплату.

"Отбор девушек был очень тщательным. Им нужен был высокий уровень, а его могли обеспечить только бабы, получавшие по тысяче евро за секс. Дурочки нам не годились, а женщины, способные обеспечить уровень, в том числе интеллектуальный, хорошо знали себе цену. Эти женщины часто отказывались, говоря, что и так хорошо зарабатывают. Скорее всего, они боялись, что их убьют после выполнения задания, как ненужных свидетелей. Тогда ФСБ пыталась "перебить" ценой, и предложения доходили уже до десяти тысяч долларов за один раз – разумеется, если девочка реально стоила таких денег. Иногда девушкам говорили, что в результате их усилий человек подпишет нужный контракт, и затем они будут регулярно получать проценты от суммы этого контракта. Однако многие все равно боялись, и найти кого-то, я помню, очень трудно. Мой друг хвастался, что ФСБ выделила ему отдельный бюджет на общение с проститутками, чтобы он мог свободно уговаривать их. В особо важных случаях привлекали именно высокой ценой", – рассказывает Кубин.

По словам эмигранта, спецслужбы действовали не только в тех отелях, которые курировали постоянно, но подбирали и другие, особенно в случаях, если завербованная проститутка имела возможность сама завлечь очередного "провинциального жеребца" в нужную гостиницу.

"ФСБ не использовала для таких целей свои корпоративные квартиры. Чаще всего они находили популярные у любовников отели, и в большинстве случаев даже не ставили их администрацию в курс дела. Главной проблемой было установить камеру так, чтобы она не разряжалась долгое время. Именно этим и занимался мой друг: находил источник питания или незаметно подключал ее к розетке, выполнял техническую часть", – признался Кубин.

Словом, зная особенности тактики российских спецслужб и, мягко говоря, склонность к развязному поведению Дональда Трампа, нетрудно поверить, что факты, изложенные в досье Кристофера Стила, соответствуют реальности. Если добавить к этому то, что советское КГБ никогда бы не организовало визит американского бизнесмена на высшем уровне, если бы не было заинтересовано в нем, можно согласиться с Томом Николсом в том, что КГБ, ФСБ, а впоследствии и Кремль изначально рассматривали Трампа как выгодную для себя инвестицию, которая, как показывает практика, окупилась сполна.

На фото: встреча Трампа и Путина во Вьетнаме в 2017 году