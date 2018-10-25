''Что-то произойдет'': в России рассказали, чем завершится гонка вооружений с США

Новая гонка вооружений России и Запада завершится крахом РФ, чему свидетельствует история Советского Союза.

Об этом говорится в блоге доктора философских наук Игоря Чубайса, опубликованного на OBOZREVATEL. По его словам, создание советского государства было связано с постоянным применением насилия, которое сначала применялось по отношению к собственному народу.

"В последнее время все чаще звучит тема о гонке вооружений между Россией и США, а фактически речь идет демонтаже существующей политической системы в самой РФ. И честно говоря, это путь силового противостояния, на который подталкивает сама Россия своими действиями", – рассказал он.

Доктор наук уточнил, что в декабре 1917 года была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, а после началась гражданская война. В результате режим начал расширяться, а в 60-80-е годы конфронтация и силовое противостояние достигло апогея. Это все завершилось распадом СССР, который просто не выдержал гонки вооружений.

"Три года тому назад в мире началась новая гонка вооружений, когда Путин сказал, что потратит на военные цели 20 трлн руб. Это не бюджет обороны, а бюджет войны. Такие деньги нужны для подготовки военных действий. И это при том, что военный бюджет США в 15 раз больше российского. А вместе с бюджетом Франции и Англии – он вообще в 20 раз больше. Поэтому России бессмысленно вступать в такое соревнование", – отметил Чубайс.

По его мнению, американцам лучше было бы придумать что-то для сдерживания агрессии. Он также добавил, что в гонку вооружений России влезать бессмысленно.

"Гонка вооружений продолжалась больше 70-ти лет и закончилась для нашей страны крахом. Поэтому снова влезать в нее просто бессмысленно, когда есть другие способы и рычаги влияния. Сам российский режим обречен и лучше оказывать на него дипломатическое давление, политическое, экономическое. В конце концов в России все равно что-то произойдет, либо бархатная революция, либо революция достоинства. Хорошо, чтобы это все прошло мирным путем", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон выйдет из РСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты.

Позже США сообщили, что могут разорвать еще один стратегический договор о ядерном оружии с Россией. По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, речь идет о СНВ-III, который ограничивает стратегические наступательные вооружения.

Президент России Владимир Путин ответил, что Москва применит "зеркальные меры", пригрозив Европе, что она окажется под ударом.