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''Что-то произойдет'': в России рассказали, чем завершится гонка вооружений с США

5.7тЧитать материал на украинском

Новая гонка вооружений России и Запада завершится крахом РФ, чему свидетельствует история Советского Союза.

Об этом говорится в блоге доктора философских наук Игоря Чубайса, опубликованного на OBOZREVATEL. По его словам, создание советского государства было связано с постоянным применением насилия, которое сначала применялось по отношению к собственному народу.

"В последнее время все чаще звучит тема о гонке вооружений между Россией и США, а фактически речь идет демонтаже существующей политической системы в самой РФ. И честно говоря, это путь силового противостояния, на который подталкивает сама Россия своими действиями", – рассказал он.

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Доктор наук уточнил, что в декабре 1917 года была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, а после началась гражданская война. В результате режим начал расширяться, а в 60-80-е годы конфронтация и силовое противостояние достигло апогея. Это все завершилось распадом СССР, который просто не выдержал гонки вооружений.

"Три года тому назад в мире началась новая гонка вооружений, когда Путин сказал, что потратит на военные цели 20 трлн руб. Это не бюджет обороны, а бюджет войны. Такие деньги нужны для подготовки военных действий. И это при том, что военный бюджет США в 15 раз больше российского. А вместе с бюджетом Франции и Англии – он вообще в 20 раз больше. Поэтому России бессмысленно вступать в такое соревнование", – отметил Чубайс.

По его мнению, американцам лучше было бы придумать что-то для сдерживания агрессии. Он также добавил, что в гонку вооружений России влезать бессмысленно.

"Гонка вооружений продолжалась больше 70-ти лет и закончилась для нашей страны крахом. Поэтому снова влезать в нее просто бессмысленно, когда есть другие способы и рычаги влияния. Сам российский режим обречен и лучше оказывать на него дипломатическое давление, политическое, экономическое. В конце концов в России все равно что-то произойдет, либо бархатная революция, либо революция достоинства. Хорошо, чтобы это все прошло мирным путем", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон выйдет из РСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты.

Позже США сообщили, что могут разорвать еще один стратегический договор о ядерном оружии с Россией. По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, речь идет о СНВ-III, который ограничивает стратегические наступательные вооружения.

Президент России Владимир Путин ответил, что Москва применит "зеркальные меры", пригрозив Европе, что она окажется под ударом.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Темы
Холодная война между Западом и РоссиейРоссийская военная угроза
Персона
Игорь Чубайс
Место
Россия
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Клан Чубайсов - махинаторы, ворюги, дебилы и недоумки ... им место только в Порошенковском Обозе )
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Ватники! Готовьте себе гражданство Зимбабве. Там вас американцы искать не будут.
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Файбер Моня
Файбер Моня
Достаточно открыть любой учебник истории, чтобы сделать объективный вывод - всякая война с русскими оборачивается огромными потерями и позорным поражением для тех, кто решил с ними воевать. Это хорошо понимают даже пиндосы, которые для войны с Россией ищут не обременённые умом народы, в данном случае украинцев. Это неприятно слышать и также неприятно говорить.., НО ЭТО ФАКТ.
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Файбер Моня, ты сейчас про Афганистан говорил?
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Ботексный ХЛО Вован
Ботексный ХЛО Вован
Хуйбер ЧМоня, Токо чмоня хуйлоотпускники дохнут в Украине.
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