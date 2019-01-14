''Лукашенко – вице-президент России'': Рыклин заявил о торгах за Беларусь

Объединение Беларуси и России возможно только в том случае, если Кремль найдет чем подкупить Александра Лукашенко.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал российский журналист, один из соучредителей Объединенного гражданского фронта, один из лидеров движения "Солидарность" Александр Рыклин, отметив, что белорусский президент оказался не таким простым.

"Надеяться на то, что в Кремле сейчас чуть додавят и он тут же подожмет лапки, ляжет на спину и на все согласится, было очень наивно, и этого не случилось. Лукашенко – ключевая фигура во всей этой истории, без него никак не обойдется. Это раньше можно было влиять на ситуацию в Беларуси, поддерживая какие-то демократические движения, то есть, встав в конфронтацию к Лукашенко, но на сегодня это совершенно невозможно", – считает россиянин.

Александр Лукашенко

Сейчас же, по мнению Рыклина, влияние на внутреннюю политику Беларуси не принесет таких быстрых результатов, которых ожидает российский президент Владимир Путин, поэтому будут идти торги, в которых Лукашенко выторгует себе "что-то большое и хорошее".

"Не знаю, шла речь о посте вице-президента (должность существовала в РФ 1991-1993 годах - Ред.), но, возможно, Кремлю это не нужно, потому что там боятся Лукашенко. Потому что неожиданно он может стать в России довольно популярной фигурой, и он человек не вполне управляемый, и в Москве это понимают", – говорит российский журналист.

Владимир Путин и Александр Лукашенко

"Объединение может произойти, если удастся договорится с Лукашенко, никакого другого варианта для Кремля я не вижу. И пока это у него не очень получается", – добавил он.

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