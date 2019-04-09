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Что там Brexit? Британия сделала еще один шаг назад по выходу из ЕС

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Палата общин парламента Великобритании 9 апреля окончательно утвердила закон, обязующий власти попросить новую отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

За документ проголосовали 309 депутатов, против – 81 парламентарий. Он был разработан лейбористкой Иветт Купер и консерватором Оливером Летвиным, сообщает The Guardian.

В частности, Купер после голосования поблагодарила всех за содействие "в необычных и быстро меняющихся обстоятельствах".

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Что там Brexit? Британия сделала еще один шаг назад по выходу из ЕС

При этом она настояла на том, что принятое решение должно расцениваться как нежелание депутатов поддерживать Brexit без сделки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Brexit
Место
Великобритания
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