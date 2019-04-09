Что там Brexit? Британия сделала еще один шаг назад по выходу из ЕС

Палата общин парламента Великобритании 9 апреля окончательно утвердила закон, обязующий власти попросить новую отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).
За документ проголосовали 309 депутатов, против – 81 парламентарий. Он был разработан лейбористкой Иветт Купер и консерватором Оливером Летвиным, сообщает The Guardian.
В частности, Купер после голосования поблагодарила всех за содействие "в необычных и быстро меняющихся обстоятельствах".
При этом она настояла на том, что принятое решение должно расцениваться как нежелание депутатов поддерживать Brexit без сделки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Ожидается, что это станет не только экономическим, но и беспрецедентным политическим ударом по целостности Евросоюза как такового.
15 января 2019 года парламент отклонил план Мэй по выходу из ЕС.
12 марта депутаты во второй раз проголосовали против сделки с ЕС.
29 марта британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit, предложенное Мэй.
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