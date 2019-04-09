Что там Brexit? Британия сделала еще один шаг назад по выходу из ЕС

Палата общин парламента Великобритании 9 апреля окончательно утвердила закон, обязующий власти попросить новую отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

За документ проголосовали 309 депутатов, против – 81 парламентарий. Он был разработан лейбористкой Иветт Купер и консерватором Оливером Летвиным, сообщает The Guardian.

В частности, Купер после голосования поблагодарила всех за содействие "в необычных и быстро меняющихся обстоятельствах".

При этом она настояла на том, что принятое решение должно расцениваться как нежелание депутатов поддерживать Brexit без сделки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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