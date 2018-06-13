И еще о встрече Трампа с товарищем Кимом.

Мое сугубо частное мнение.

1) Северокорейский режим никогда не согласится ни на какое ядерное разоружение. Просто потому, что для него это будет означать поражение. А поражение любой тоталитарной диктатуры в любом противостоянии означает ее, тоталитарной диктатуры, гибель. Товарищ Ким явно не самоубийца.

2) Разговаривать с Северной Кореей необходимо, просто для того, чтобы она понимала, что ей никто не угрожает, на нее никто не собирается нападать, и поэтому она тоже не должна угрожать войной ни Южной Корее, ни Японии, ни США, то есть должна "хорошо себя вести", и тогда товарищ Ким сможет править еще 50 лет и передать власть следующему наследнику из династии Кимов.

3) Разговаривать с Ираном о прекращении его военной ядерной программы было нелегко, но гораздо проще, чем с Северной Кореей, поскольку Иран заинтересован во внешней торговле, в продаже своей нефти и зарабатывании на этом немалых денег. Северная Корея предложить миру ничего не может и заинтересована только в технологиях и помощи. Кроме того, за ней стоят Россия и Китай, от которых она зависит гораздо больше, чем Иран зависит, например, от России, и поэтому будет всегда находиться под их очень серьезным влиянием, если не под прямым контролем.

4) Подписанная декларация никого ни к чему не обязывает. Это очевидно.

Новости Ким победил

5) Встреча эта - безусловный большой успех Северной Кореи, которая вышла из международной изоляции впервые с момента своего основания. Это и большой успех товарища Кима. Америке эта встреча не принесла никаких дивидендов.

6) Когда делаются уступки Северной Корее (в виде объявления о прекращении совместных учений с Южной Кореей и прямом указании на вывод в перспективе американских войск из Южной Кореи) нужно помнить, что так уж устроен мир после Второй Мировой войны, что если США откуда-то уходят, то туда приходит империя зла. Типичный пример (и одновременно аналогия) - Вьетнам. В 1973 году было заключено соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме. США из Южного Вьетнама в течение 1973-1974 годов полностью ушли. А уже в 1975 году туда пришел Северный Вьетнам при очень активной поддержке Москвы.

7) Смотреть, с каким пиететом американский президент относится к едва ли не самому одиозному диктатору планеты, особенно после публичных оскорблений, нанесенных Трампом премьер-министру Канады, и торговой войны, начатой им с ближайшими традиционными союзниками США, стыдно до глубины души и неприятно. Кеннеди встречался с Хрущевым, Никсон и Форд встречалсяс Брежневым. Но они не роняли при этом достоинства своей страны.

8) Единственным положительным итогом этой встречи я бы назвал то, что опасность "огня и ярости", обещанных Трампом Северной Корее в августе прошлого года, и опасность нападения Северной Кореи на соседей, скажем, так отодвинуты на данный момент. Можно вздохнуть. Но расслабляться никак нельзя.

9) Действовал ли товарищ Ким по заданию лично товарища пу, обсуждать не буду. Но вот от того, что президент США публично ссорится в дым с лидерами стран-ближайших союзников и расхваливает одиознейшего из диктаторов, едва ли не обнимаясь с ним, а также от того, что США свернут военную активность в Южной Корее в виде ежегодных совместных учений, товарищ пу несомненно получил кайф. К сожалению.