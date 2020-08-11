Ребят, привет. Мы живы и здоровы, если не считать невероятного стресса. В сеть физически не могли выйти, глушили Интернет безжалостно. Сейчас через VPN с телефона мужа, не знаю, как надолго.

Ребята, у нас ад. (((( Никто не ожидал и не был готов к такому. Лукашенко развязал войну против беларуского народа. ((( Я не знаю, чем и как ОМОНу промывают мозги, может, и впрямь рассказывают про какие-то иностранные вторжения, но они ведут себя, как звери и даже хуже. И никто здесь со стороны ничего не делает, люди сами выходят! Люди выходят по всей Беларуси, во всех городах и городках. Люди выходят на совершенно мирные протесты, в шортах и сланцах, а их забрасывают светошумовыми гранатами, стреляют резиновыми пулями с какой-то адской начинкой, которая разрывает тело, а взрывы гранат калечат людей. Они пускают слезоточивый газ, есть случаи, что эти капсулы попадали в квартиры. А как омоновцы избивают людей! (((( Люди, это так страшно!!!! В них нет ни капли жалости, ничего человеческого, это фашизм чистой воды. Они нападают впятером-вшестером на человека и калечат его. (((( Мы плачем сутками, а вечером выходим. Пока удается от ОМОНа убежать, Бог милует. Они избивают женщин, не глядя на возраст, они бьют в кровь подростков, ломают кости. Не знаю, получится ли загрузить видео, есть кадры, как они уже лежащего и избитого человека пинали ногами, а потом один ударил по лицу. (((( Они хватают и бьют людей во дворах, вообще не заморачиваясь законностью и причастностью людей. Просто всех подряд хватают. И при этом говорят: "Хотели перемен? Получайте!". Одной девушке в бусе омоновец отбивал кисти рук и приговаривал: ""Все равно некому жаловаться". Другую девушку тащили за волосы по земле. Они бьют и кидают в автозаки детей!!! Похоже, им дали абсолютный карт-бланш. (((( Говорят, со дня на день введут комендантский час. Они пытались запретить медикам оказывать помощь протестующим и приезжать на вызовы без ментов, медики сопротивляются. Сами же омоновцы прорываются в толпу протестующих на Скорых, их пропускают, а они потом выскакивают и избивают тех, кто подносит раненых.

Люди, пожалуйста, не верьте никакой пропаганде, среди нас нет боевиков. Люди из подручных средств сооружают баррикады, чтобы защититься от гранат и пуль. Вчера был бой на Пушкинской - Спортивной -Каменной горке и в районе супермаркета Рига, в предыдущую ночь, после выборов - на Стелле и в центре. Люди приходят с голыми руками, а их уничтожают! Лукашенко развязал геноцид против своего народа! В то же время по БТ крутят ролики, как прекрасно прошли выборы и как подростки по наводке Нехты организовывают бойню. Мы не подростки! Люди приходят целыми семьями. Рядом со мной вчера стояла женщина 58 лет.

Те участки, что посчитали честно, обнаружили, что у Лукашенко от 5 до 13 процентов. Он нарисовал себе 80!!! Люди возмущены. Арестовано уже порядка 5000 человек, а может, и больше. В народе говорят о 8 погибших по стране. МВД опровергает, но свидетели видели! Медикам запрещено говорить правду. Они только просят это остановить, потому что такие травмы в мирное время недопустимы.

Пожалуйста, делитесь о нас информацией!!! Не оставляйте нас в вакууме. Нам очень нужна помощь, но мы не знаем, кто нам может помочь. (((( Подпишитесь на телеграм-каналы Nexta, Basta, tut.by, onliner.by. Говорите о нас! Призывайте свои правительства к помощи! Если получится загрузить видео, то следующим постом.