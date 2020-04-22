Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знает о тяжелом состоянии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, однако если это так – желает ему скорейшего выздоровления.

Глава государства критически отнесся на пресс-конференции в Белом доме во вторник, 21 апреля, к сообщению канала CNN о том, что разведка США взялась за расследование (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Никто этого не подтвердил... Когда CNN выступает с сообщениями, я не очень-то им верю", – заявил Трамп.

Трамп прокомментировал болезнь Ким Чен Ына РБК

"Я желаю ему удачи", – добавил президент, упомянув, что его связывают хорошие отношения с лидером КНДР. Трамп также рассказал, что, возможно, свяжется с Ким Чен Ыном.

"Ну, возможно… Послушайте, я просто надеюсь, что с ним все хорошо. У меня с Ким Чен Ыном очень хорошие отношения. И это идет на благо стране. Это хорошо, а не плохо. И я хотел бы, чтобы с ним все было нормально", – ответил Трамп.

"Опять-таки, я не знаю, соответствуют ли действительности нынешние сообщения", — повторился он.

О передаче власти в КНДР Трамп нмчего не знает: "Не хочу у него такое спрашивать. Не спрашивал у него такое. Надеюсь, с ним все хорошо".

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