"Конечно, межнациональные проблемы есть. Я живу в городе уже десять лет и вижу, как ситуация изменилась. За короткое время их стало у нас значительно больше. Местные жители от них, мягко говоря, не в восторге. Постоянно происходят бытовые конфликты. Дело в том, что они ведут себя не так, как местное население, часто в его глазах просто вызывающе. Например, в нашем городе значительно выросло количество краж из супермаркетов. Но дело не только в воровстве и другой преступности. Они и в быту ведут себя намного иначе, что не нравится местным. Например, громко разговаривают между собой на улицах, пристают к прохожим. Хулиганят, дерутся, когда переберут алкоголя".

Вы ведь подумали, что это про цыган, правда? Мои ж вы белые люди )))

Это отрывок из моего разговора с украинским предпринимателем родом из Запорожья, который десять лет назад переехал в Польшу. Я спросил у него, как стали поляки относиться к украинцам после "антибандеровских" законов. Он ответил, что на межгосударственную политику и историю большинству поляков плевать, гораздо больше их раздражают криминал и бытовые привычки наших сограждан, хлынувших на заработки в Польшу после отмены визового режима.