Попросил дочь Еву Гельман написать, что происходит в Штатах, так как ничего не понятно, а она там живет 5 лет и ей уже 17 лет. Русский у нее уже немного похож на синхронный перевод, но по сути, вот ее взгляд на происходящее:

В США, расизм против Афро-Американцев существовал со времен создания страны. Даже после окончания рабства, сегрегация, массовая инкарцерация черных людей, и полицейская жестокость заменила его как инструменты системы опрессии.

25-го мая, Джордж Флойд был арест

Беспорядки в США

ован полицией Минеаполиса. Он был под подозрением обмены фейковой валютой. Он не сопротивлялся аресту (хотя полиция сказала иначе, камеры показали что он сотрудничал с полицейскими). Он не был вооружен. Но, все равно, Дерек Шовин, белый коп, который его арестовал, держал свое колено на шее Флойда восемь с половиной минут, пока тот не погиб. Его последние слова—“Я не могу дышать”—очень правильная и трагичная метафора жизни черных Американцев.

После смерти Флойда, которую многие описывают как “публичный линч,” БЛМ (Black Lives Matter) активисты и другие Американцы начали собираться на улицах Минеаполиса в форме протеста полицейской жестокости. Скоро, эти протесты перетекли в другие штаты и начались по всей Америке. Хотя большинство митингов были мирные, некоторые стали более агрессивными. Маленький процент протестующих начал жечь машины, разбивать витрины, воровать, и заниматься другими формами вандализма. Большинство этих акций были нацелены на полицию и большие корпорации. Городская милиция, в ответ на (даже мирные) митинги, вела (и ведет) себя очень агрессивно, стреляя в протестующих металлическими пулями в резиновых оболочках и слезоточивым газом. Многие штаты используют федеральную полицию (national guard) вместе со своей, а Трамп угрожает ввести войска против своих же граждан.

Некоторые важные вещи:

- Протестующие в себе составляют несколько группировок, с разными целями. Огромное большинство БЛМ вовсе не агрессивны, а жестокость в основном разжигают белые агитаторы, анархисты, и даже секретная полиция.

- Хотя смерть Флойда начала протесты, протестуют люди против полицейской жестокости по отношению к черным людям вообще.

- У Американцев есть Конституционное право выходить на мирные митинги. Полицейским нелегально использовать жестокие тактики против протестующих, даже если есть страх, что протесты станут жестокими.

- За последние несколько десятилетий, были мирные протесты. И много. Несмотря на это, система не изменилась. Критиковать жестокие тактики протестующих нужно, зная, что иначе ничего они не смогли добиться.

Как уже, наверное, понятно, я стою с протестующими. Хотя не все, что они делают, мне нравится, очень ясно что наше общество перешло важную границу. Причем давно. Америка считает себя свободной страной, но черные люди каждый день боятся своего государства.

P.S. Интересно что Ева прислала мне ссылки, чтобы лучше понять ситуацию но Фейсбук их не пропустил.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!